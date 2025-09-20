為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    華航12/3直飛美國鳳凰城 有人抽到來回商務艙機票

    華航今天在北市信義區舉辦直飛美國鳳凰城活動。（記者吳亮儀攝）

    華航今天在北市信義區舉辦直飛美國鳳凰城活動。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/20 17:11

    〔記者吳亮儀／台北報導〕華航將在今年12月3日開啟直飛美國鳳凰城航班，今天（20日）宣布當天搭乘豪華商務艙的貴賓可獲WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，並在北市信義區辦抽獎活動，已有民眾抽中來回商務艙機票。

    華航今天在台北信義區ATT 4 FUN，打造熱情魅力的沉浸體驗，藝人9m88現場開唱，展區佈置充滿鳳凰城元素，一秒抵達太陽之城，體驗充滿仙人掌的沙漠風情。

    活動展區設計五大特色打卡點，民眾只要在打卡點完成指定任務，就有機會獲得沁涼冰茶、華航飛機模型、Logo小禮與機票抽獎券，大獎包括台北-鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙來回機票，幸運獲獎民眾直呼，迫不及待出發鳳凰城。

    華航表示，Sony的高解析音質與極致的降噪技術也將伴隨華航12月3日台北飛往鳳凰城首航班，當天搭乘豪華商務艙的貴賓將可獲贈WH-1000XM6耳罩式降噪耳機乙支；豪華經濟艙則由LinkBuds Fit真無線降噪耳機相伴，搭載Hi-Res高解析音質，可隨心切換降噪、環境音模式。

    華航目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每周共計 40 班往返北美地區；其中紐約航線也將規劃逐步加密航班，並於明年進駐紐約甘迺迪機場全新打造的第一航廈。

    華航今天在台北信義區ATT 4 FUN，打造熱情魅力的沉浸體驗，藝人9m88現場開唱。（記者吳亮儀攝）

    華航今天在台北信義區ATT 4 FUN，打造熱情魅力的沉浸體驗，藝人9m88現場開唱。（記者吳亮儀攝）

    現場已有民眾抽到華航鳳凰城商務艙來回機票。（華航提供）

    現場已有民眾抽到華航鳳凰城商務艙來回機票。（華航提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播