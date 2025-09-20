華航12/3直飛美國鳳凰城 有人抽到來回商務艙機票

華航今天在北市信義區舉辦直飛美國鳳凰城活動。（記者吳亮儀攝）

2025/09/20 17:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕華航將在今年12月3日開啟直飛美國鳳凰城航班，今天（20日）宣布當天搭乘豪華商務艙的貴賓可獲WH-1000XM6耳罩式降噪耳機，並在北市信義區辦抽獎活動，已有民眾抽中來回商務艙機票。

華航今天在台北信義區ATT 4 FUN，打造熱情魅力的沉浸體驗，藝人9m88現場開唱，展區佈置充滿鳳凰城元素，一秒抵達太陽之城，體驗充滿仙人掌的沙漠風情。

請繼續往下閱讀...

活動展區設計五大特色打卡點，民眾只要在打卡點完成指定任務，就有機會獲得沁涼冰茶、華航飛機模型、Logo小禮與機票抽獎券，大獎包括台北-鳳凰城豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙來回機票，幸運獲獎民眾直呼，迫不及待出發鳳凰城。

華航表示，Sony的高解析音質與極致的降噪技術也將伴隨華航12月3日台北飛往鳳凰城首航班，當天搭乘豪華商務艙的貴賓將可獲贈WH-1000XM6耳罩式降噪耳機乙支；豪華經濟艙則由LinkBuds Fit真無線降噪耳機相伴，搭載Hi-Res高解析音質，可隨心切換降噪、環境音模式。

華航目前北美航點包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖，以及加拿大溫哥華，每周共計 40 班往返北美地區；其中紐約航線也將規劃逐步加密航班，並於明年進駐紐約甘迺迪機場全新打造的第一航廈。

華航今天在台北信義區ATT 4 FUN，打造熱情魅力的沉浸體驗，藝人9m88現場開唱。（記者吳亮儀攝）

現場已有民眾抽到華航鳳凰城商務艙來回機票。（華航提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法