國家防災日寓教於樂 北市6大體驗區吸引民眾

台北市政府上午於國父紀念館廣場舉辦「114年國家防災日」防災教育宣導活動。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/20 16:59

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市政府今（20）日上午於國父紀念館廣場舉辦「114年國家防災日」防災教育宣導活動，集結產、官、學界、民間團體及國軍超過50個單位共同參與，以「立刻行動防災就是現在！ActNow—Disaster Prevention Starts Today!」為主題，規劃六大體驗專區與多元互動活動，吸引許多民眾攜家帶眷到場參與。

台北市副市長張溫德代表市府出席致詞，感謝各界防災夥伴長年推動防災教育。他也親自體驗闖關活動，與民眾一同參與演練，展現市府重視防災工作的決心。張溫德強調，災害無法預測，但防災準備可以立刻開始，只要民眾願意多一分整備，無論是家庭備糧避難包或參與社區防災演練，皆能在關鍵時刻為自己與家人多一分保障。

請繼續往下閱讀...

現場同時展示消防局與國軍專業救災裝備，包括雲梯車、消防機器人、核生化偵檢車與野戰沐浴機等，大小朋友可近距離觀賞，深刻體會城市安全背後的守護力量。

活動內容包括「防災學習」、「市府災害防救」、「環境永續」、「多元國際」、「國軍守護」及「防災體驗」六大主題專區，並結合舞台表演及闖關互動，民眾透過遊戲挑戰集章，不僅能換取小禮物，更能在寓教於樂中學習正確防災觀念。

此外，活動結束後，市府團隊隨即移師大湖公園，與內湖區公所聯合舉辦「內湖藝起・舞動夏日人口政策、防災、社會安全網暨全民休閒推廣活動」，持續將防災教育與社區交流結合，深化全民防災意識。

北市府規劃六大體驗專區與多元互動活動，吸引許多民眾參與。（記者鄭景議翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法