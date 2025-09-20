為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵「寧靜車廂」9/22上路！乘客打電話到玄關、看影片戴耳機

    高鐵「寧靜車廂」下週一上路，旅客若要講電話，要到車廂間的玄關處，以免影響其他旅客。（記者吳亮儀攝）

    高鐵「寧靜車廂」下週一上路，旅客若要講電話，要到車廂間的玄關處，以免影響其他旅客。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/20 16:51

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵「寧靜車廂」下週一（22日）上路，車廂內不能講電話，必須到車廂與車廂間的玄關才能講；同時車廂內聽音樂、看影片須戴耳機，以免噪音影響其他旅客，若情節嚴重，經勸導不聽，最嚴重高鐵公司可拒載。

    「寧靜車廂」訴求包括，請旅客使用手機等3C行動裝置看影片、聽歌曲時應使用耳機，並將手機轉為靜音，避免訊息提示音造成持續干擾，有通話需求時請移步至車廂玄關處，在車廂內交談時輕聲細語避免干擾他人，高鐵公司也會同步降低車內廣播頻率。

    台灣高鐵公司修改旅客運送契約，旅客未來在車廂使用3C產品如手機，看影片、聽音樂必須配戴耳機，並將手機轉為靜音，這是比照日本新幹線的作法，明訂旅客需要通話或視訊時，應走車廂玄關處再使用，並非「不能使用」。

    這項新措施將在本月22日上路，剛開始有3個月勸導期間，若不配合規定，列車員會先進行勸導，屢勸不聽者，最嚴重仍可解除運送契約、拒載。另外，有網路上惡意造謠稱「寧靜車廂」是家長不能帶小孩，以免哭鬧；高鐵公司澄清，這僅是針對3C使用者，絕對沒有「不能帶小孩」的問題。

    另外，對於有旅客在車廂內、玄關或是車站隨意坐著、躺臥，妨礙乘車與候車秩序、動線行為，甚至有旅客不依規定搭乘指定車廂及座位，在下週一（22日）起，同樣經高鐵公司人員勸導不聽者，可拒載。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播