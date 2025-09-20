國際失智症月前夕高雄失智友善社區 採非藥物照護助失智家庭

國際失智症月前夕，高榮舉辦活動打造失智友善社區，採非藥物照護助失智家庭。（高榮提供）

2025/09/20 16:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄榮民總醫院失智共同照護中心響應2025年「國際失智症月」，今（20日）、明2天結合高市衛生局、市立岡山秀傳醫院、聯合醫院、凱旋醫院、阮綜合醫院失智共照中心、失智社區據點與榮家等單位，在左營區福山里活動中心共同舉辦第二屆「憶‧築時光」居家認知活動展，吸引許多長輩、家屬與社區民眾參與。

高榮強調藉由此次活動，讓更多失智症家庭看到非藥物活動的重要性，並學習到實際可行的居家照護方法，未來也將持續推動失智友善，讓高雄成為更溫暖、更具支持力的城市。

每年9月21日是國際失智症日，對許多家庭而言，失智症不只是疾病，更是一場生活的挑戰，長照人員常可見到家屬因不理解失智者的思維模式，而感到挫折無力。

高榮副院長陳以書說，失智症已成為台灣高齡社會的重要挑戰，所以失智症照護不只是醫療議題，更是社區、家庭與社會的共同任務，唯有藉由社區支持與專業合作，才能讓患者與家屬獲得完整的陪伴與資源。

此外，聖功醫院也呼籲失智症不只是疾病，更是一場生活的挑戰，希望調整外界眼光與相處方式，就能讓溝通不再困難，讓陪伴多一些溫柔，生活也能多一點溫度。

