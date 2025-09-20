為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大啖秋日海鮮！「食神灶動」美食嘉年華台南藍晒圖千人吃香

    活動吸引大批人潮共襄盛舉，大啖秋日海鮮。（記者王姝琇攝）

    活動吸引大批人潮共襄盛舉，大啖秋日海鮮。（記者王姝琇攝）

    2025/09/20 16:48

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南品牌津選攜手藍晒圖文創園區今天舉辦「食神灶動．美食嘉年華」，集結主廚料理秀、美食尋寶、新品試吃與豪華廚電抽獎等，吸引上千名人共襄盛舉，大啖秋日海鮮，從視覺、味覺到互動體驗都滿載而歸。

    聯合利華主廚吳俊威現場示範如何運用簡單的食材，輕鬆做出頂級料理，分享料理秘訣搭配現場有獎徵答，反應熱烈。民眾也可化身美食探險家在園區內尋找美味寶藏，可獲得西瓜綿鴨肉湯、酸菜魚等經典台味湯品，以及百元現金。現場同步開放新品試吃，緋紅馥鴨義大利麵、羅勒海語青醬義大利麵、雲映龍蝦白醬義大利麵。還有「廚電大獎池」抽獎活動。

    業者吳榕珮說，疫情後料理包成為家庭市場熱潮，消費者期待的不只是省時方便，更講究食材安心、料理多元。市場數據顯示，義大利麵是台灣近5年麵食成長幅度最強的商品，可見台灣人對義大利麵喜愛程度之高，順勢推出3款義大利麵主題調理包，每個人在家都能輕鬆享受五星級滋味，也展現品牌的創新活力，傳遞飲食文化與電商快速性的結合綜效。

    民眾化身美食探險家在園區內尋找美味寶藏。（記者王姝琇攝）

    民眾化身美食探險家在園區內尋找美味寶藏。（記者王姝琇攝）

    現場開放新品試吃，緋紅馥鴨義大利麵、羅勒海語青醬義大利麵、雲映龍蝦白醬義大利麵。（記者王姝琇攝）

    現場開放新品試吃，緋紅馥鴨義大利麵、羅勒海語青醬義大利麵、雲映龍蝦白醬義大利麵。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播