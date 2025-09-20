大啖秋日海鮮！「食神灶動」美食嘉年華台南藍晒圖千人吃香

活動吸引大批人潮共襄盛舉，大啖秋日海鮮。（記者王姝琇攝）

2025/09/20 16:48

〔記者王姝琇／台南報導〕台南品牌津選攜手藍晒圖文創園區今天舉辦「食神灶動．美食嘉年華」，集結主廚料理秀、美食尋寶、新品試吃與豪華廚電抽獎等，吸引上千名人共襄盛舉，大啖秋日海鮮，從視覺、味覺到互動體驗都滿載而歸。

聯合利華主廚吳俊威現場示範如何運用簡單的食材，輕鬆做出頂級料理，分享料理秘訣搭配現場有獎徵答，反應熱烈。民眾也可化身美食探險家在園區內尋找美味寶藏，可獲得西瓜綿鴨肉湯、酸菜魚等經典台味湯品，以及百元現金。現場同步開放新品試吃，緋紅馥鴨義大利麵、羅勒海語青醬義大利麵、雲映龍蝦白醬義大利麵。還有「廚電大獎池」抽獎活動。

請繼續往下閱讀...

業者吳榕珮說，疫情後料理包成為家庭市場熱潮，消費者期待的不只是省時方便，更講究食材安心、料理多元。市場數據顯示，義大利麵是台灣近5年麵食成長幅度最強的商品，可見台灣人對義大利麵喜愛程度之高，順勢推出3款義大利麵主題調理包，每個人在家都能輕鬆享受五星級滋味，也展現品牌的創新活力，傳遞飲食文化與電商快速性的結合綜效。

民眾化身美食探險家在園區內尋找美味寶藏。（記者王姝琇攝）

現場開放新品試吃，緋紅馥鴨義大利麵、羅勒海語青醬義大利麵、雲映龍蝦白醬義大利麵。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法