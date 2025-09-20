為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台電公布興達電廠大火肇因 陳其邁：若有安全疑慮不會同意2號機試車

    陳其邁今天下午受訪時說，如果有任何安全的疑慮，市府不會同意興達電廠2號機試車（記者葛祐豪攝）

    陳其邁今天下午受訪時說，如果有任何安全的疑慮，市府不會同意興達電廠2號機試車（記者葛祐豪攝）

    2025/09/20 16:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台電今（20日）公布興達電廠大火肇因，確認是新2號機的「法蘭」未使用正確規格的密封墊片，進而引發天然氣洩漏及火災；對此，高雄市長陳其邁今天下午受訪說，「如果有任何安全的疑慮，市府不會同意2號機試車！」

    陳其邁今天下午參加高雄奶茶節受訪說，高雄市政府的專案小組已經召開過第一次會議，會中有幾項決議非常重要，第一必須確保安全無虞，包括勞工局、經發局、環保局、消防局會多進行審查，務必確保安全無虞，之後才會准予台電開始試車。

    陳其邁說，昨天已經接到台電公司的檢討報告，市府也會聘請外部專家，共同檢視這份報告，針對外界所質疑的興達電廠零配件等，是不是有一些不同的規格，市府也特別要求台電必須符合所有安全規範。

    針對興達電廠的火災應變，台電公司有提出相關檢討報告，陳其邁說，這部分在市府專案小組中，也點出包括行政聯繫、或火災應變等有所不足的地方，市府會在專案小組的審查會議逐一檢視，台電是否有改善相關應變機制，「如果有任何安全的疑慮，市府不會同意二號機試車！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播