台電公布興達電廠大火肇因 陳其邁：若有安全疑慮不會同意2號機試車

陳其邁今天下午受訪時說，如果有任何安全的疑慮，市府不會同意興達電廠2號機試車（記者葛祐豪攝）

2025/09/20 16:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台電今（20日）公布興達電廠大火肇因，確認是新2號機的「法蘭」未使用正確規格的密封墊片，進而引發天然氣洩漏及火災；對此，高雄市長陳其邁今天下午受訪說，「如果有任何安全的疑慮，市府不會同意2號機試車！」

陳其邁今天下午參加高雄奶茶節受訪說，高雄市政府的專案小組已經召開過第一次會議，會中有幾項決議非常重要，第一必須確保安全無虞，包括勞工局、經發局、環保局、消防局會多進行審查，務必確保安全無虞，之後才會准予台電開始試車。

陳其邁說，昨天已經接到台電公司的檢討報告，市府也會聘請外部專家，共同檢視這份報告，針對外界所質疑的興達電廠零配件等，是不是有一些不同的規格，市府也特別要求台電必須符合所有安全規範。

針對興達電廠的火災應變，台電公司有提出相關檢討報告，陳其邁說，這部分在市府專案小組中，也點出包括行政聯繫、或火災應變等有所不足的地方，市府會在專案小組的審查會議逐一檢視，台電是否有改善相關應變機制，「如果有任何安全的疑慮，市府不會同意二號機試車！」

