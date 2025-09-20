澎湖「繪本野餐會」移師室內 50組親子共度午後時光

澎湖縣文化局長陳鈺雲，也上台與故事媽媽、小朋友們跳舞同樂。（記者劉禹慶攝）

2025/09/20 16:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣政府文化局舉行的「繪本野餐會」，因擔心颱風攪局影響，今（20）日移師演藝廳大廳內熱鬧登場，活動現場鋪滿一張張繽紛的野餐墊，吸引50組家庭共襄盛舉，在愉快的氛圍中度過了一場溫馨又充滿驚喜的親子午後。

活動邀請天人菊說故事劇坊，帶來活潑逗趣的《台語嘛吔通》表演揭開序幕，讓孩子們在故事聲中親近母語的溫暖；接著由陸爸爸說演故事劇團帶來《故事爺爺的故事寶盒》，透過偶劇與說演交織的表現形式，將想像力化為舞台上的魔法，讓孩子們看得目不轉睛，家長們也一起沉浸在故事的奇幻世界裡。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣文化局長陳鈺雲表示，嬰幼兒閱讀推廣活動已在全台超過10年，即日起澎湖縣內7所圖書館，將同步贈送0-5歲嬰幼兒辦證見面禮，閱讀禮袋內含嬰幼兒繪本、親子共讀手冊、摺頁等各1份及100元禮券，鼓勵親子善用圖書資源，用書餵養孩子成長。同時陳鈺雲也下場與親子們跳舞同樂，社會處長周柏雅也前往現場共襄盛舉。

另外，文化局也串聯澎湖縣各公共圖書館，推出「閱讀趴趴走」嬰幼兒巡迴活動，幫助6歲以下的孩子透過閱讀提升語言能力、專注力和創造力。9月21、27日及10月18日將有「陸爸爸說演故事劇場」、陳芳瑛老師、黃豐美老師在澎南、七美、望安等圖書館用互動說故事的方式，帶來獲凱迪克繪本獎的經典書籍。

澎湖繪本野餐會，在演藝廳室內舉行。（記者劉禹慶攝）

天人菊故事媽媽用台語說故事，為繪本野餐會揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法