為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農曆七月最暖普度！北埔「細人仔普」招待「小鬼」 必定下雨原因曝

    新竹縣北埔鄉全國僅見的「細人（仔）普」今天下午登場。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔鄉全國僅見的「細人（仔）普」今天下午登場。（記者黃美珠攝）

    2025/09/20 16:26

    〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是農曆729，新竹縣北埔鄉全國僅見、專為無主小孤魂辦的「細人（仔）普」登場，北埔鄉公所結合兒童童玩DIY、市集等活動，在縣定古蹟慈天宮前老街區舉行，客委會副主委邱星崴說，這是全台罕見的悲天憫人祭祀活動，展現客家人難得一見的溫柔。

    北埔鄉代會主席徐鏡明說，這個北埔獨有的「細人（仔）普」，相傳源於北埔鄉每年農曆7月14日的普度，鄉內有老婆婆夢見普度後有群小朋友入夢哭訴，在普度會上因為年幼、身小搶不到祭品，依舊餓著肚子。

    夢境傳出後，鄉親們紛紛覺得不捨，大家決定在每年農曆7月29日、鬼門關上前，專為小孤魂舉辦「細人（仔）普」，小孩向來愛戲水，不僅今天因為颱風外圍環流影響下傾盆大雨，歷年也都會下雨，代表小朋友們玩水玩得歡樂。

    徐鏡明說，對象是小孤魂，不僅邀請雜耍演出，祭品也專挑小朋友喜歡的製作「看桌」、「看碗」以及「看果」，也就是擺放祭品的碗盤內，不論是肉品、麵粉、穀類、餅乾、果凍、糖果以及水果，都用捏麵人的方式雕刻、重組後排列上桌。有的碗盤內的食物還做成時下流行的童趣物件或是傳說人物、動物，「看桌」成了集合食品工藝、創意與美學裝飾大成的展出。

    「看碗」的食物也相當多元，古早味的客家菜包、發糕，或是很受現代小朋友歡迎的壽司都在列，有些跟著爸媽來趕集看熱鬧的小朋友，看著看著也忍不住想要捧一盤走，可見確實深得小朋友們的歡心。

    用捏麵人做成的「看碗」。（記者黃美珠攝）

    用捏麵人做成的「看碗」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔「細人（仔）普」的「看碗」也有現代小孩愛吃的壽司。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔「細人（仔）普」的「看碗」也有現代小孩愛吃的壽司。（記者黃美珠攝）

    相傳小孩愛戲水的特性，「細人（仔）普」當天北埔必有雨，配合打造的童玩市集上雨傘傘花處處開。（記者黃美珠攝）

    相傳小孩愛戲水的特性，「細人（仔）普」當天北埔必有雨，配合打造的童玩市集上雨傘傘花處處開。（記者黃美珠攝）

    「細人（仔）普」上也找來小朋最愛看的雜耍等演出，讓小朋友們開心。（記者黃美珠攝）

    「細人（仔）普」上也找來小朋最愛看的雜耍等演出，讓小朋友們開心。（記者黃美珠攝）

    客委會副主委邱星崴說，北埔特有的「細人（仔）普」展現客家族群難得一見的溫柔。（記者黃美珠攝）

    客委會副主委邱星崴說，北埔特有的「細人（仔）普」展現客家族群難得一見的溫柔。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔鄉代會主席徐鏡明（中）說，「細人（仔）普」相傳源自農曆7月14日普度卻搶不到食物的小孤魂們的託夢哭訴。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔鄉代會主席徐鏡明（中）說，「細人（仔）普」相傳源自農曆7月14日普度卻搶不到食物的小孤魂們的託夢哭訴。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播