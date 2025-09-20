農曆七月最暖普度！北埔「細人仔普」招待「小鬼」 必定下雨原因曝

新竹縣北埔鄉全國僅見的「細人（仔）普」今天下午登場。（記者黃美珠攝）

2025/09/20 16:26

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是農曆729，新竹縣北埔鄉全國僅見、專為無主小孤魂辦的「細人（仔）普」登場，北埔鄉公所結合兒童童玩DIY、市集等活動，在縣定古蹟慈天宮前老街區舉行，客委會副主委邱星崴說，這是全台罕見的悲天憫人祭祀活動，展現客家人難得一見的溫柔。

北埔鄉代會主席徐鏡明說，這個北埔獨有的「細人（仔）普」，相傳源於北埔鄉每年農曆7月14日的普度，鄉內有老婆婆夢見普度後有群小朋友入夢哭訴，在普度會上因為年幼、身小搶不到祭品，依舊餓著肚子。

夢境傳出後，鄉親們紛紛覺得不捨，大家決定在每年農曆7月29日、鬼門關上前，專為小孤魂舉辦「細人（仔）普」，小孩向來愛戲水，不僅今天因為颱風外圍環流影響下傾盆大雨，歷年也都會下雨，代表小朋友們玩水玩得歡樂。

徐鏡明說，對象是小孤魂，不僅邀請雜耍演出，祭品也專挑小朋友喜歡的製作「看桌」、「看碗」以及「看果」，也就是擺放祭品的碗盤內，不論是肉品、麵粉、穀類、餅乾、果凍、糖果以及水果，都用捏麵人的方式雕刻、重組後排列上桌。有的碗盤內的食物還做成時下流行的童趣物件或是傳說人物、動物，「看桌」成了集合食品工藝、創意與美學裝飾大成的展出。

「看碗」的食物也相當多元，古早味的客家菜包、發糕，或是很受現代小朋友歡迎的壽司都在列，有些跟著爸媽來趕集看熱鬧的小朋友，看著看著也忍不住想要捧一盤走，可見確實深得小朋友們的歡心。

用捏麵人做成的「看碗」。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔「細人（仔）普」的「看碗」也有現代小孩愛吃的壽司。（記者黃美珠攝）

相傳小孩愛戲水的特性，「細人（仔）普」當天北埔必有雨，配合打造的童玩市集上雨傘傘花處處開。（記者黃美珠攝）

「細人（仔）普」上也找來小朋最愛看的雜耍等演出，讓小朋友們開心。（記者黃美珠攝）

客委會副主委邱星崴說，北埔特有的「細人（仔）普」展現客家族群難得一見的溫柔。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉代會主席徐鏡明（中）說，「細人（仔）普」相傳源自農曆7月14日普度卻搶不到食物的小孤魂們的託夢哭訴。（記者黃美珠攝）

