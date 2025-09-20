台北2026世界郵展要來了！ 中華郵政赴首爾宣傳吸人氣

左起為駐韓國台北代表部丘高偉大使、中華郵政公司王國材董事長及國際集郵聯合會（FIP）會長 Prakob Chirakiti 共同敲擊樂器，象徵「臺北2026世界郵展」正式揭開序幕。（中華郵政提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政公司董事長王國材率團赴首爾參加韓國世界郵展，現場設攤展售台灣精美郵票與特色郵品，昨天（19日）晚間舉辦「台北之夜」宣傳活動，宣傳「台北2026世界郵展」。

中華郵政公司表示，活動邀請我國駐韓國台北代表部、國際集郵聯合會（FIP）、亞洲集郵聯合會（FIAP）、評審及徵集委員、各國郵政、郵商約350位嘉賓共襄盛舉，現場座無虛席。

王國材表示，2026年適逢中華郵政130週年生日，將在11月20日到11月25日在台北世界貿易中心再次舉辦世界郵展。明年郵展主題為「創新∞永續」，將以創新思維及永續理念辦理郵展，規劃結合數位科技與環保概念，期待經由「台北2026世界郵展」再續集郵情誼。

駐韓國台北代表部丘高偉大使致詞表示，「台北2026世界郵展」明年盛會正式起跑，邀請各國嘉賓在2026年齊聚台北，共同見證這場國際級郵展盛事，感受台北的熱情與魅力。

中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安表示，「台北2026世界郵展」將是一場令人難忘的國際盛會，屆時來自世界各地的郵友將齊聚台北，欣賞來自全球的珍稀郵品，交流集郵心得，留下珍貴回憶。期盼國內外郵界踴躍參與，讓臺北再度成為國際矚目的集郵舞台。

FIP會長Prakob Chirakiti致詞時回顧，十年前舉辦的「台北2016世界郵展」至今仍歷歷在目，該展覽在國際郵展史上占有重要地位。他表示，2026年台北將再次成為全球集郵界的焦點，並呼籲各會員國積極參與、提名展品與委員，共同努力，攜手打造一場更勝以往的世界郵展。

王國材在現場與國際集郵聯合會（FIP）會長Prakob Chirakiti及副會長Richard Tan、韓國集郵聯合會（KPF）會長Cho Kwon-Haeng等眾多國際集郵領袖、郵政代表交流互動，有助明年「台北2026世界郵展」規劃執行。

由左起中華集郵團體聯合會陳友安榮譽理事長、駐韓國台北代表部丘高偉大使、中華郵政公司王國材董事長、FIP會長 Prakob Chirakiti、中華集郵團體聯合會何沐源理事長，共同比讚合影，展現對「臺北2026世界郵展」的支持與期許。（中華郵政提供）

中華郵政公司王國材董事長致詞。（中華郵政提供）

