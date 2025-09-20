為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    世界賞鳥博覽會台中登場 「鳥類變裝秀」孔雀女郎最吸睛

    鳥博會鳥類變裝比賽，身材姣好的辣妹扮成孔雀女郎。（記者張軒哲攝）

    鳥博會鳥類變裝比賽，身材姣好的辣妹扮成孔雀女郎。（記者張軒哲攝）

    2025/09/20 16:10

    〔記者張軒哲／台中報導〕第1屆世界賞鳥博覽會今（20日）於台中市民廣場揭幕，吸引30個國家、120個國內外生態旅遊，與鳥類保育組織設攤，是一場國際性生態嘉年華，「鳥類變裝秀」中，民眾以鳥類裝扮登場，身材姣好的辣妹扮成孔雀女郎，相當吸睛。

    世界賞鳥博覽會以「羽翼之美匯聚台灣」為主題，由交通部觀光署主辦，活動以「生態、觀光、教育與創意」四大主題貫穿全場，由台灣生態旅遊協會與野鳥協會合力推動，集結來自各國的賞鳥與生態組織齊聚一堂，連非洲與中南美洲也有國家遠而來，攤位也展示鳥類生態、標本等，也有互動遊戲，寓教於樂。

    活動焦點「鳥類變裝秀」是一場將創意與生態保育結合的趣味變裝比賽，鼓勵大家化身為鳥類大使，以台灣或世界各地的鳥類為靈感，設計出具生態特色的服裝或配件，民眾將頭飾、面具、彩繪、披風、羽毛裝飾或環保素材小物呈現鳥類特徵，大人小孩展現創意。

    參山國家風景區管理處長曹忠猷表示，活動全程免費對外開放，為期兩日的展期，不僅帶來來自30國的120個展攤，更化身為一座城市中的生態樂園，市民廣場搖身成為國際賞鳥知識舞台，讓民眾參與多元互動遊戲、親子教育活動與生態展示，從娛樂到學習，一次滿足。

    鳥博會鳥類變裝比賽，親子粉墨登場，可愛逗趣。（記者張軒哲攝）

    鳥博會鳥類變裝比賽，親子粉墨登場，可愛逗趣。（記者張軒哲攝）

    鳥博會鳥類變裝比賽，獲獎民眾合影。（記者張軒哲攝）

    鳥博會鳥類變裝比賽，獲獎民眾合影。（記者張軒哲攝）

