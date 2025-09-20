為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東定遠社區今辦潑水節 香料美食與異國民俗吸睛

    屏東定遠社區舉辦潑水節活動，社區居民盛裝祈福。（記者葉永騫攝）

    屏東定遠社區舉辦潑水節活動，社區居民盛裝祈福。（記者葉永騫攝）

    2025/09/20 16:05

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣里港鄉定遠自治社區的居民是1961年前從滇緬地區移居來台的異域孤軍，至今仍保有滇緬的傳統文化與飲食特色，今天舉辦「雲南節慶–潑水節」，結合異國氛圍的香料美食聚落，吸引了許多民眾前往參加。

    潑水節又稱宋干節，是泰國、寮國、緬甸等國以及雲南傣族共同慶祝的節日，以純淨的清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順，在新的一年重新出發，定遠自治社區則保有這項的傳統習俗，社區每年都舉辦這項活動，但時間則不一定在4月。

    里港鄉滇緬文化協會執行長張良芳表示，定遠自治社區有滇緬香料料理、特別的民俗文化著稱、今天的活動除了有潑水祈福、特色市集外，還有傳統舞蹈表演，並且安排了水醃菜DIY體驗活動，讓參與民眾深入體驗滇緬飲食文化，今年主推滇味辣醬和雲南香腸，在香腸中加入香料，口味相當特殊，另外有香料湯底、羊奶果冰淇淋等，並且邀請了桃園龍岡與南投清境滇緬族群一起來參加，場面相當熱鬧。

    屏東農業處指出，定遠社區長年透過農村再生計畫推動特色產業，陸續推出「滇WAY餐桌饗宴」，並開發多樣化滇緬特色產品，深受市場好評，這次活動市集吸引了許多遊客品嚐，都覺得相當好吃有特色，也展現異國風情在台灣深根，融入台灣的社會。

    屏東定遠社區舉辦潑水節活動，隊伍遶行各處祈福。（記者葉永騫攝）

    屏東定遠社區舉辦潑水節活動，隊伍遶行各處祈福。（記者葉永騫攝）

    潑水節的潑水是洗去過去的不順，迎接新的一年。（記者葉永騫攝）

    潑水節的潑水是洗去過去的不順，迎接新的一年。（記者葉永騫攝）

