中秋將至 台南祭出免費食安試劑 一滴揪出違法添加物

民眾至活動攤位索取簡易檢測試劑，了解使用方式。（南市衛生局提供）

2025/09/20 16:01

〔記者王姝琇／台南報導〕中秋節將至，台南市衛生局今日舉辦食安簡易試劑DIY活動，免費提供檢測食品中殺菌劑（過氧化氫）及工業色素（皂黃、二甲基黃、二乙基黃三合一）的簡易試劑，讓民眾能自行篩檢食材揪出違法添加物，現場反應熱烈。

衛生局檢驗中心人員仔細說明並現場示範食品簡易試劑篩檢，只需於待檢測食品中加入單一檢驗試劑1滴，觀察其顏色變化，即可推估食品中是否有違法添加物。伴隨解說與動作，現場民眾討論聲四起，「試劑一滴下去，豆腐居然變紅色！」

請繼續往下閱讀...

衛生局長李翠鳳指出，為嚴格管控食材安全，確保市民健康，藉由中秋節前夕食安簡易試劑發放活動，讓民眾在家也可依試劑使用說明對可疑食品自行檢測。如檢測結果疑似為陽性時，可進一步提供檢體來源給衛生局，經本局再行抽驗確認。

檢驗中心人員說，常見的違法食品添加物，如過氧化氫（俗稱雙氧水），具殺菌作用，常被不肖業者違法添加於魚丸、豆製品、麵條、粉條類製品、豆芽菜、魷魚絲中，依規定食品中不得殘留；還有，常用於工業染料的皂黃、二甲基黃、二乙基黃，由於價格低廉，也常被違法使用於豆類相關製品及鹹魚；食用過量可能會引起肝臟細胞損害，甚至引發肝癌的發生。

衛生局人員向民眾做食安衛教。（南市衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法