機會難得！台南忠澤堂大駕特展 開放體驗「扛大駕」

米街忠澤堂難得開放民眾體驗「扛大駕」。（記者王姝琇攝）

2025/09/20 15:53

〔記者王姝琇／台南報導〕台南米街忠澤堂攜手台南市赤嵌社區發展協會於20、21兩天舉辦「米街夜話．石獅城隍大駕」活動，透過靜態圖文及文物展，搭配達人互動講座，讓更多民眾認識府城大駕文化，現場更難得開放民眾體驗「扛大駕」。

忠澤堂夜巡任務迄今已有50年歷史。由於主祀的忠祐侯來自泉州石獅市，並非台南的地方官，因此每晚夜巡抓捕在大駕轎內的無形邪祟，都得到東嶽殿或縣城隍廟，交給當地的地方官審理，若是無形屬的嬰孩，則會交給大士殿給觀音媽看顧。大駕出門後，其行進方向均由神明當下指示，扛駕人員靠感應配合執行；神明落駕坐大駕，以辦理公事謂之「關大駕」。

長期研究大駕文化的下港人文化工作室阮偉華提及，目前並無相關文獻紀載關大駕文化，大多仰賴在地耆老或大駕班人員口述記錄。據西羅殿耆老陳述，關大駕是在地化後發跡於府城的儀式，通常神明聖誕前1個月開始巡境內或爐下、拜訪友宮廟；最知名的全台首邑縣城隍廟「府城縣城隍夜巡」，於2022年被登錄為台南市無形文化資產，「大駕」就是其中一部分。

忠澤堂副主委王建丁表示，為讓更多人認識大駕文化，特別舉辦「米街夜話．石獅城隍大駕」活動，講座過後開放民眾體驗「扛大駕」；他說，藤轎本身不重，約2、30公斤，由4個人擔任扛轎人員，需快速步行前進，但神奇的是，若是出門辦事神明落駕後重量就會明顯「重很多」，加上一路上捕抓的無形邪祟，轎子只會越來越重，考驗扛轎人員的默契與體力。

米街忠澤堂大駕夜巡迄今約50年歷史，展出歷史悠久的舊藤轎。（記者王姝琇攝）

「米街夜話．石獅城隍大駕」活動紀念卡牌。（記者王姝琇攝）

