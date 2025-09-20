台北動物之家新建工程進度超前 最快2028年正式啟用

現場有獸醫師為毛孩免費施打狂犬病疫苗預防注射。（記者孫唯容攝）

2025/09/20 15:57

〔記者孫唯容／台北報導〕台北動物保護處為舉辦動保教育月系列活動，今（20）日舉辦第2場活動，以「台北市動物之家認養會」為活動主題，帶著狗狗「默默」走出動物之家與民眾互動及推廣認養。動保處指出，動物之家新建工程進度超前，預估會在2027年的9月竣工，還需歷經驗收、請照等工程，最快2028年將正式啟用入住。

產業發展局局長陳俊安指出，台北市非常重視流浪動物的相關權益，2024年8月1日已於潭美街舊址推動動物之家新建工程，以改善收容空間不足的問題。現階段，動物之家中繼園區設於內湖復育園區旁，園區內設有「動保小教室」，讓飼主在認養前，就能在現場學習正確的飼養觀念，另外也與民間機構合作，設置25處「TAS 浪愛滿屋」犬貓認養站，讓民眾就近認養動物。

請繼續往下閱讀...

動保處長陳英豪補充，動物之家目前工程進度屬於超前，原先預定到8月底的進度為12.23％，不過實際進度已達到13.08%，預估會在2027年的9月竣工，還需歷經驗收、請照等工程，最快2028年將正式啟用入住；目前動物之家的收容率約9成，還沒達到全滿，今天舉辦台北市動物之家認養會，就是希望可以提高毛孩找到家的機會，現在成功認養就可享有 10 項「台北市幸福犬貓認養福利」，包括終身免費狂犬病疫苗預防注射及寵物保險補助等，呼籲想飼養動物的準飼主，可以優先到動物之家挑選有緣的狗狗或貓貓回家。

動保處特別介紹，親近人的「默默」牠是一個成熟穩重的女生，原本有一位深愛牠的飼主，將默默照顧得非常健康，不過飼主因為入獄服刑 無法繼續照顧，又沒有親友可以協助，特別在入獄前先幫「默默」找好安置地點，在今年8月26日送到了台北市動物之家，在收容期間可以發現，「默默」的表現非常乖巧，很樂於跟人接近，非常適合認養，所以成為這次活動的主角，希望牠能有再次回到家庭的機會。

活動現場設有寵物用品及熟食攤位、二手寵物用品交換站等寵物市集，另外還有犬貓習性課程、DIY犬貓玩具、動物認養會等豐富活動，讓民眾帶著毛孩參與，也更認識動物之家。

台北動物保護處為舉辦動保教育月系列活動，今（20）日舉辦第2場活動，以「台北市動物之家認養會」為活動主題，帶著狗狗「默默」走出動物之家與民眾互動及推廣認養。（記者孫唯容攝）

現場設有寵物用品及熟食攤位、二手寵物用品交換站等寵物市集，另外還有犬貓習性課程、DIY犬貓玩具、動物認養會等豐富活動，讓民眾帶著毛孩參與，也更認識動物之家。（記者孫唯容攝）

產發局長陳俊安與默默互動。（記者孫唯容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法