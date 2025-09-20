為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    純植行動聯盟遊行靜坐推動「純素法案」 地方民代力挺支持行動

    純植行動聯盟遊行隊伍安排年輕旗隊先導，象徵純素新世代崛起，引領全球純植風潮。（記者陳文嬋攝）

    純植行動聯盟遊行隊伍安排年輕旗隊先導，象徵純素新世代崛起，引領全球純植風潮。（記者陳文嬋攝）

    2025/09/20 15:29

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕純植行動聯盟響應9月23日歐盟「有機日」，今於高雄市舉辦大型遊行靜坐活動，推動「純素法案」制定，期喚起社會與政府重視純素飲食與動保立法，以呼應聯合國倡議「國際永續農業日」，超過1700人參加，場面熱鬧滾滾，多位民代力挺支持行動。

    遊行隊伍從鳳山運動園區出發，沿途高喊「吃純素救地球」，有民眾大手牽小手一起上街頭，還有民眾帶著領養流浪犬參加，強調愛犬也吃素，強調吃素建康，更友善動物；聯盟表示，蔬食不僅能有效減碳、保護地球，更是對生命與動物基本尊重，唯有制定「純素法案」，才能在飲食文化、教育政策與產業發展層面落實永續；最後以集體靜坐，呼籲大眾與政府推動友善動物與永續農業轉型。

    純植行動聯盟總召、前北一女中校長楊世瑞表示，聯盟推動「純素法案」制定，希望先從學校營養午餐做起，以週一無肉日為基礎，擴大提供學生每餐選擇吃純素機會，更兼顧營養及美味；政府純素標示應更清楚，並協助產業轉型，推動有機農耕。

    立委林岱樺表示，吃素30年支持素食推廣，承諾推動素食法案，將優先推動純素標章，讓民眾清楚辨識5種素食，提高素食接受度，並推動素食市集，請市府多舉辦活動，促進素食文化普及；立委賴瑞隆指出，他是吃早齋，吃素有益身體健康，也能減輕環境壓力，讓世界更美好，他承諾推動素食友善政策，爭取更多支持空間，也感謝推廣者努力，期盼全民共同響應，守護健康與地球。

    高雄議員黃彥毓也表達支持，純素代表永續與愛地球，市府與議會近年推廣純素行動，從校園著手，鼓勵學生每週至少1天純素，逐步養成習慣，將鼓勵推動蔬食日；南投縣議員陳宜君表示，全台近400萬素食人口，立法院正推動素食標章等純素立法，她也在地方議會積極提案，將蔬食減碳與永續農業納入教育與政策推廣，今年10月將於校長會議舉辦講座，盼透過校園與縣市合作推廣，最終促成純素立法，實現減碳、動物友善與永續農業目標。

    純植行動聯盟遊行從鳳山運動園區出發，沿途高喊「吃純素救地球」。（記者陳文嬋攝）

    純植行動聯盟遊行從鳳山運動園區出發，沿途高喊「吃純素救地球」。（記者陳文嬋攝）

    民眾帶著領養流浪犬參加，強調愛犬也吃素，強調吃素建康，更友善動物。（記者陳文嬋攝）

    民眾帶著領養流浪犬參加，強調愛犬也吃素，強調吃素建康，更友善動物。（記者陳文嬋攝）

    純植行動聯盟今舉辦大型遊行靜坐活動，超過1700人參加，場面熱鬧滾滾。（記者陳文嬋攝）

    純植行動聯盟今舉辦大型遊行靜坐活動，超過1700人參加，場面熱鬧滾滾。（記者陳文嬋攝）

    純植行動聯盟高喊「吃純素救地球」。（記者陳文嬋攝）

    純植行動聯盟高喊「吃純素救地球」。（記者陳文嬋攝）

    熱門推播