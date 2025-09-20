雲林國際偶戲節9/22登場 公路大俠「鹿逍遙」進駐口湖休息站

公路局融入布袋戲元素，打造幸福公鹿「鹿逍遙」裝置藝術，駐守在台61線口湖休息站。（公路局提供）

2025/09/20 15:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025雲林國際偶戲節9月22日登場，公路局以雲林布袋戲文化為核心，設計一尊身披戲服、神采飛揚的幸福公鹿「鹿逍遙」裝置藝術，駐守在台61線口湖休息站，今（20）日揭幕；另雲林縣府也發表攜手全家便利商推出的偶戲節聯名活動，包括限量杯套、消費滿額贈禮或加購偶戲節紀念品等。

今天幸福公鹿「鹿逍遙」裝置藝術揭幕，包括公路局長林福山、公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水、雲林縣副縣長謝淑亞、口湖鄉長李龍飛等人都到場見證，郭清水指出，雲林是布袋戲故鄉，布袋戲是最能代表台灣的意象，口湖休息站是公路局設立的第一座公路休息站，期盼不只是旅客短暫停靠的驛站，更能展現地方文化與特色。

請繼續往下閱讀...

郭清水說，「鹿逍遙」是公路局打造的第14隻幸福公鹿，將布袋戲元素融入，身披藍色戲服，象徵海洋意象與旅途平安，不只是吉祥物，更期待是旅客旅途中的守護者與陪伴者。

另雲林縣府攜手全家便利商用創新方式推廣台灣傳統偶戲文化，9月22日起有18家限定門市送雲林國際偶戲節杯套，另在偶戲節活動期間在口湖休息站門市消費滿額送偶戲節限定方巾、T恤。

雲縣府文化觀光處副處長陳世訓表示，2025雲林國際偶戲節9月22日起於虎尾高鐵特定區、布袋戲館、同心公園登場，活動一路延續至10月12日，共63團、65場演出，橫跨教師節、中秋節與雙十連假，邀集國內外優秀偶戲團隊帶來精采演出，詳細活動內容可上「雲林國際偶戲節」粉專查詢。

2025雲林國際偶戲節周邊商品。（雲林縣府提供）

雲林縣府攜手全家便利商店用創新方式推廣台灣傳統偶戲文化。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法