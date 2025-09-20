台師大AI打造英語閱讀平台 今年比賽增「閱讀躍升獎」

台師大運用人工智慧技術，專為以英語為外語的台灣學生量身打造英語閱讀平台，並舉辦「SmartReading-English （SRE）英語適性閱讀比賽」，今（20）日舉行第2屆頒獎典禮。（台師大提供）

2025/09/20 15:04

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學運用人工智慧技術，專為以英語為外語的台灣學生量身打造英語閱讀平台，並舉辦「SmartReading-English （SRE）英語適性閱讀比賽」，今（20）日舉行第2屆頒獎典禮，新增「閱讀躍升獎」，給予和第一年相比閱讀量提升的學生肯定及鼓勵。

台師大副校長宋曜廷表示，SRE適性閱讀平台參考12年國教課綱及多家出版社教科書，透過機器學習技術，精準為平台上的讀本，進行適合台灣學生英語閱讀程度的難度分級（SRE值），不但可以直接對應國際通用的藍斯閱讀分級（Lexile），且更為精細，以台灣國中小英語課文為例，藍斯閱讀分級模型僅能將教材分類為3個難度等級，但SRE模型可將分級對應每個年級難度，讓任何程度的英語學習者都可以快速找到適合自己的書籍閱讀。

台北市教育局長湯志民表示，今年使用SRE平台的台北市學生閱讀總數量4.7萬多本，較去年增加逾2.4萬本，透過難度適性配對及多元主題內容，吸引學習者願意自主閱讀，發掘閱讀樂趣並培養閱讀習慣。

台師大說明，比賽設有閱讀進步獎、持之以恆獎、樂在閱讀獎及閱讀菁英獎，共有133名中小學生獲獎，另溪口國小、大安國小、北投國小、景興國中、永吉國中、泰北高中等6校獲績優學校及教師獎；而中正國中蔡姓學生在比賽過程中閱讀99本書，更在後測成績中進步58分、進步幅度近50%，獲得「樂在閱讀獎」及「閱讀進步獎」。

宋曜廷表示，為幫助我國學生更有效透過英語閱讀自學，台師大今年亦於SRE平台以「閱讀」為核心，開發「聊天小書人」、「寫作小書人」、「創作室」及「分享廳」等功能，針對讀本主題及重要文法句型幫助學生培養口說及寫作能力，搭配人工智慧技術提供精準即時的回饋，幫助學生更全面發展英語能力，落實我國的雙語教育政策。

