陳佩琪稱柯文哲在監所用坐式馬桶、屁股長「病毒疣」疑染HPV 醫：仍待採檢

2025/09/20 15:00

〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保後，妻子陳佩琪今在臉書透露柯臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染，並反駁「牢房是蹲式馬桶」說法，強調柯親口說用的是坐式馬桶，因無法取得酒精只能用衛生紙擦拭。專家指出，病灶除了病毒疣，也可能與褥瘡或壓瘡有關，至於HPV可經公共物品傳染，但是否來自馬桶仍需採檢釐清。

台北榮總皮膚部主治醫師李政源表示，HPV俗稱「病毒疣」，長在生殖器就叫「菜花」，其實都是同類病毒，只是型別不同。HPV主要透過接觸傳染，常見在手掌、腳掌、臉部以及生殖器周邊，若出現在臀部，雖然並非不可能，但通常不會只侷限在單一區域，且「對稱分布」的狀況較少見，除非是同時對稱性接觸到病毒。

李政源強調，僅靠描述難以判斷，臀部病灶也可能與壓瘡相關。此外，免疫力與病毒感染關係密切，睡眠不足或壓力大，都會讓病灶更嚴重。治療方面，病毒疣最常見的就是冷凍治療，用液態氮破壞感染細胞，部分會搭配免疫藥膏、酸類藥物或三氯醋酸（TCA），必要時採電燒或手術，但大多數病人靠冷凍治療就能改善。

李政源提醒，因病毒疣會透過接觸傳染，可能擴散到其他部位或傳給別人，建議不要摳抓或頻繁碰水，經常復發者去游泳池、溫泉、健身房最好自備拖鞋，避免赤腳踩地或共用毛巾、鞋子，接觸公共設施後也要確實洗手。病毒疣不易消滅，酒精無效，需靠紫外線燈照30至40分鐘、沸水煮或1：100漂白水清消環境，不過一般衣物或物品上的病毒量不高，皮膚也有防護，民眾不必過度恐慌。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈也指出，公廁、健身房、三溫暖甚至電梯按鈕都可能殘留病毒，若手沒清潔就碰到黏膜或傷口，就有感染風險，但皮膚完整時風險不高。就柯的情況而言，馬桶理論上可能帶有病毒，但若皮膚無破損，直接感染機率低，較可能是手接觸後再碰黏膜，但病毒類型、是否來自馬桶仍需採檢釐清。

他也提醒，HPV有潛伏期，是否發病與免疫力有關，有些人可能帶病毒卻無症狀，完整接種三劑疫苗可提供八成以上保護力，平時應勤洗手、注意清潔。

