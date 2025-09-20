為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    陳佩琪稱柯文哲在監所用坐式馬桶、屁股長「病毒疣」疑染HPV 醫：仍待採檢

    民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保後，妻子陳佩琪在臉書透露柯臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保後，妻子陳佩琪在臉書透露柯臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染。（資料照）

    2025/09/20 15:00

    〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲以7千萬元交保後，妻子陳佩琪今在臉書透露柯臀部出現對稱傷口，自行診斷是HPV感染，並反駁「牢房是蹲式馬桶」說法，強調柯親口說用的是坐式馬桶，因無法取得酒精只能用衛生紙擦拭。專家指出，病灶除了病毒疣，也可能與褥瘡或壓瘡有關，至於HPV可經公共物品傳染，但是否來自馬桶仍需採檢釐清。

    台北榮總皮膚部主治醫師李政源表示，HPV俗稱「病毒疣」，長在生殖器就叫「菜花」，其實都是同類病毒，只是型別不同。HPV主要透過接觸傳染，常見在手掌、腳掌、臉部以及生殖器周邊，若出現在臀部，雖然並非不可能，但通常不會只侷限在單一區域，且「對稱分布」的狀況較少見，除非是同時對稱性接觸到病毒。

    李政源強調，僅靠描述難以判斷，臀部病灶也可能與壓瘡相關。此外，免疫力與病毒感染關係密切，睡眠不足或壓力大，都會讓病灶更嚴重。治療方面，病毒疣最常見的就是冷凍治療，用液態氮破壞感染細胞，部分會搭配免疫藥膏、酸類藥物或三氯醋酸（TCA），必要時採電燒或手術，但大多數病人靠冷凍治療就能改善。

    李政源提醒，因病毒疣會透過接觸傳染，可能擴散到其他部位或傳給別人，建議不要摳抓或頻繁碰水，經常復發者去游泳池、溫泉、健身房最好自備拖鞋，避免赤腳踩地或共用毛巾、鞋子，接觸公共設施後也要確實洗手。病毒疣不易消滅，酒精無效，需靠紫外線燈照30至40分鐘、沸水煮或1：100漂白水清消環境，不過一般衣物或物品上的病毒量不高，皮膚也有防護，民眾不必過度恐慌。

    台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈也指出，公廁、健身房、三溫暖甚至電梯按鈕都可能殘留病毒，若手沒清潔就碰到黏膜或傷口，就有感染風險，但皮膚完整時風險不高。就柯的情況而言，馬桶理論上可能帶有病毒，但若皮膚無破損，直接感染機率低，較可能是手接觸後再碰黏膜，但病毒類型、是否來自馬桶仍需採檢釐清。

    他也提醒，HPV有潛伏期，是否發病與免疫力有關，有些人可能帶病毒卻無症狀，完整接種三劑疫苗可提供八成以上保護力，平時應勤洗手、注意清潔。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播