生活
    首頁　>　生活

    澎湖縣府攜手社團 中秋佳節關懷獨居老人團圓餐會今天舉行

    澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，給耕心慈善會會長許國政議員。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復頒發感謝狀，給耕心慈善會會長許國政議員。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/20 14:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖已邁入超高齡社會，由澎湖縣耕心慈善會贊助、西嶼鄉大池社區發展協會及澎湖縣政府合辦「中秋佳節關懷獨居老人團圓餐會」，今（20）日在澎澄飯店舉行，參與的獨居長輩及服務志工近350人，澎湖縣長陳光復、議會秘書長鄭嘉薇、耕心慈善會理事長許國政議員、馬公市長黃健忠、蘇陳綉色議員、社會處長周柏雅、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全等人都到場同樂。

    耕心慈善會理事長許國政表示，耕心慈善會是29年前由澎湖國中第6屆同學會發起創立，創會會長是澎湖旅外子弟陳三家，由最初10餘位同學投入，發展至今已百餘位成員，分散在澎湖各行各業，除了急難救助之外，每年還舉辦3次關懷聚餐，由會員們捐助及澎湖縣政府補助回饋鄉里。

    社會處指出，澎湖縣老年人口數截至8月份統計人數2萬2039人，估總人口數的20.6%，獨居長者人口數1366人，占整體老年人口數6.2%，縣府致力提供獨居長者最即時、便捷及温馨的服務，更連結醫療照護服務，讓長輩能受到更多的照顧與關懷。

    目前澎湖縣針對獨居長者有一系列的服務體系，包括長照服務、社會參與、活躍老化、發放三節敬老禮金及獨老關懷及保護服務，希望澎湖的長輩們都能獲得更好的照顧。

    澎湖關懷獨居老人中秋慈善餐會，邀請三百五十人參加。（記者劉禹慶攝）

    澎湖關懷獨居老人中秋慈善餐會，邀請三百五十人參加。（記者劉禹慶攝）

