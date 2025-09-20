台南麻豆文旦早完售 文旦節登場促銷紅柚、白柚

麻豆文旦完售，接下來是促銷紅柚、白柚。（記者楊金城攝）

2025/09/20 14:38

〔記者楊金城／台南報導〕台南最具代表性的農業產業文化活動之一，麻豆文旦節今天（20日）在曾文市政願景園區登場，麻豆文旦因丹娜絲風災只剩2成產量，市長黃偉哲說，10月6日中秋節還沒到，麻豆文旦就賣完了，舉辦麻豆文旦節為紅柚、白柚促銷，並為明年國內、外市場打開更多通路。

麻豆文旦種植面積831公頃，因風災，產量鋭減剩2成，黃偉哲、立委郭國文、台南市農業局局長李芳林、議員陳秋宏、麻豆區長楊政舉等人，特地在麻豆文旦節祝福許願牆寫下文旦大發利市、銷路廣等祝福。

黃偉哲表示，舉辦麻豆文旦節希望打開未來更多通路市場，才不會在豐收時被有心人講成丟到曾文溪、曾文水庫，同時麻豆公所、農會要推廣麻豆文旦標章，確保外地文旦不能魚目混珠，保障麻豆文旦品質、柚農收益。

麻豆區農會總幹事孫慈敏說，麻豆文旦今年產量少，已經完售，文旦節可為產季即將開始的紅柚、白柚行銷，麻豆紅柚、白柚各種植約100公頃，風災損失只有3成，果肉Q彈香甜不輸文旦。日月翔柚園園主王昱翔也說，麻豆紅柚、白柚品質讚，好吃沒話說。

麻豆文旦節舉辦農創市集，並免費發送柚香雞湯、柚香水煎包，楊政舉表示，文旦節不僅展現麻豆文旦的獨特魅力，也結合曾文區域產業，推動農業品牌價值。文旦節今年透過4場活動，從體驗、走讀到美食饗宴，完整呈現「在地農業 X 文化故事 X 觀光休閒」的多層次樣貌。

麻豆文旦節明天（21日）將舉辦文旦料理家田園餐桌，在柚甜蜜果園推出文旦創新料理，展現農業與飲食文化的結合，提升麻豆文化檔次。

麻豆文旦節由麻豆區長楊政舉（左一）免費發送柚香雞湯、柚香水煎包。（記者楊金城攝）

柚香雞湯內有文旦果肉。（記者楊金城攝）

議員陳秋宏（前右起）、立委郭國文、市長黃偉哲、議員參選人尤淨寬為麻豆文旦許福。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（左）為麻豆文旦節抽獎得主送紅柚。（記者楊金城攝）

