    首頁　>　生活

    彰市中山路人行道工程進度曝光 縣立圖書館前「銅獅」重見天日

    彰化縣立圖書館前2尊銅獅，日前因噴漿施工被白布包覆，隨著工程推進，如今重見天日。（記者張聰秋攝）

    彰化縣立圖書館前2尊銅獅，日前因噴漿施工被白布包覆，隨著工程推進，如今重見天日。（記者張聰秋攝）

    2025/09/20 14:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕為迎接10月10日到26日在彰化縣舉辦2025台灣設計展，縣府最近趕工施作彰化市主展場之一的彰化市中山路二段北向人行道改善工程，施工3個多月來進入尾聲，希望本月底完工，隨著工程推進，2個星期前，縣立圖書館前的獅子雕像還因噴漿施工被披上白布覆蓋，如今白布已卸下，獅子重見天日，重現雄姿。

    該工程自今年6月9日動工，預計9月30日完工，以利10月10日台灣設計展開展，而工程也以打造「以人為本」的友善行人空間為核心，範圍從東民街、縣立圖書館、彰化藝術館、中山國小一路延伸至古龍山寺，規劃作為友善人行空間亮點示範路段，敲掉舊的人行道鋪面，新蓋人行鋪面，讓步道變寬至少2米以上、路面更加平坦、燈光明亮，提高行人安全與行走舒適度。縣府希望藉由整新後的人行空間，讓民眾與遊客都能體驗彰化市街區的新風貌。

    工務處表示，目前工程已陸續進入收尾階段，東民街、中山國小一帶接近完成，縣立圖書館、藝術館到中山路二段與陳稜路口，該路段趕工中，之前因為人行步道噴漿施工暫時用白布覆蓋2座銅獅，噴漿項目完成後就已經移除遮布，因剛好在縣議會與八卦山牌樓和孔門路十字路口，交通流量大、車況複雜，施工期間車道減縮，造成交通壅塞，工程就快完成，請民眾行經該處減速慢行，安全第一。

    縣立圖書館前中山路二段與東民街轉彎處的人行空間，打掉舊有再重鋪，未來人行步道空間會更寬敞。（記者張聰秋攝）

    縣立圖書館前中山路二段與東民街轉彎處的人行空間，打掉舊有再重鋪，未來人行步道空間會更寬敞。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路二段北向人行道改善工程希望本月底前完工。屆時台灣設計展開幕，縣府希望藉由整新後的人行空間，讓民眾與遊客都能體驗彰化市街區的新風貌。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路二段北向人行道改善工程希望本月底前完工。屆時台灣設計展開幕，縣府希望藉由整新後的人行空間，讓民眾與遊客都能體驗彰化市街區的新風貌。（記者張聰秋攝）

    縣府施做彰化市中山路二段北向人行道改善工程，這項工程配合10月10日至26日登場的2025台灣設計展，縣府趕工3個多月，目標月底完工，盼能成為行人友善示範路段。（記者張聰秋攝）

    縣府施做彰化市中山路二段北向人行道改善工程，這項工程配合10月10日至26日登場的2025台灣設計展，縣府趕工3個多月，目標月底完工，盼能成為行人友善示範路段。（記者張聰秋攝）

    熱門推播