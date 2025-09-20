為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙進逼！馬太鞍溪堰塞湖下游何時撤村？ 林保署：注意手機警戒簡訊

    馬太鞍溪堰塞湖9月6日空拍影像，林保署評估，包括颱風豪大雨、地震震度5弱以上都可能造成堰塞湖溢流，將發布黃紅色警戒請居民撤離。（林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖9月6日空拍影像，林保署評估，包括颱風豪大雨、地震震度5弱以上都可能造成堰塞湖溢流，將發布黃紅色警戒請居民撤離。（林保署提供）

    2025/09/20 14:32

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕樺加沙颱風進逼，依中央氣象署預報，花蓮山區累計雨量估達到700毫米，因應山區的馬太鞍溪堰塞湖可能對下游地區造成威脅，行政院指示由農業部成立跨部會專案小組，昨19日召開第2次會議。林保署花蓮分署表示，撤離時機是發布堰塞湖黃、紅色警戒通報時，將要求下游3鄉鎮5村里啟動預防性或強制性的疏散撤離，民眾手機也會同步收到細胞簡訊。

    樺加沙颱風下週影響台灣，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖黃色、紅色警報發布及疏散時機，花蓮分署進一步說明，堰塞湖警戒發布與疏散撤離機制如下，當中央氣象署發布海上颱風警報時，林業保育署將發布黃色警戒，建議地方政府提前將弱勢族群（行動不便或需旁人攙扶者）先行勸導撤離，並完成避難收容所開設前的空間、物資與人員整備，並同步發送細胞簡訊（預告通知版）示警民眾。

    花蓮分署指出，如中央氣象署發布陸上颱風警報，或林業保育署依據降雨預測估算，未來24小時堰塞湖湖水將自壩頂溢流時，林業保育署將立即發布紅色警戒，建議地方政府立刻執行強制性撤離及應變措施，並同步發送細胞簡訊要求「請速撤離」，對警戒範圍3鄉鎮5村里600多名民眾發出明確示警。

    林業保育署指出，評估堰塞湖發生溢流的時機除了颱風警報雨量超標之外，跨部會議中也決議，一旦花蓮發生震度5弱以上地震，可能引發堰塞湖水大量溢流，也將由花蓮縣政府消防局發布手機細胞簡訊，以最快方式請民眾儘速自主撤離。

    水利署第九河川分署、公路局、林業保育署花蓮分署與花蓮縣政府都有馬太鞍溪分段管轄權，目前5個單位正加緊辦理河道疏濬及堤基強化工程，預計至9月底可完成約60萬噸土石清疏，提升河道容砂空間。

    至於堰塞湖監測方面，林業保育署花蓮分署已將光復林道搶通至21.5K，也請中華電信佈設光纖網路後裝設網路攝影機，昨19日已順利取得回傳影像，相對於原本裝置在林道19K之攝影機，更能觀測到完整的堰塞湖壩體，準確進行壩體狀況監控，相關訊息也在「國有林防災應變及堰塞湖監測系統」有「馬太鞍溪堰塞湖即時資訊專區」，隨時可上網查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播