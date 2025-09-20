樺加沙進逼！馬太鞍溪堰塞湖下游何時撤村？ 林保署：注意手機警戒簡訊

馬太鞍溪堰塞湖9月6日空拍影像，林保署評估，包括颱風豪大雨、地震震度5弱以上都可能造成堰塞湖溢流，將發布黃紅色警戒請居民撤離。（林保署提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕樺加沙颱風進逼，依中央氣象署預報，花蓮山區累計雨量估達到700毫米，因應山區的馬太鞍溪堰塞湖可能對下游地區造成威脅，行政院指示由農業部成立跨部會專案小組，昨19日召開第2次會議。林保署花蓮分署表示，撤離時機是發布堰塞湖黃、紅色警戒通報時，將要求下游3鄉鎮5村里啟動預防性或強制性的疏散撤離，民眾手機也會同步收到細胞簡訊。

樺加沙颱風下週影響台灣，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖黃色、紅色警報發布及疏散時機，花蓮分署進一步說明，堰塞湖警戒發布與疏散撤離機制如下，當中央氣象署發布海上颱風警報時，林業保育署將發布黃色警戒，建議地方政府提前將弱勢族群（行動不便或需旁人攙扶者）先行勸導撤離，並完成避難收容所開設前的空間、物資與人員整備，並同步發送細胞簡訊（預告通知版）示警民眾。

花蓮分署指出，如中央氣象署發布陸上颱風警報，或林業保育署依據降雨預測估算，未來24小時堰塞湖湖水將自壩頂溢流時，林業保育署將立即發布紅色警戒，建議地方政府立刻執行強制性撤離及應變措施，並同步發送細胞簡訊要求「請速撤離」，對警戒範圍3鄉鎮5村里600多名民眾發出明確示警。

林業保育署指出，評估堰塞湖發生溢流的時機除了颱風警報雨量超標之外，跨部會議中也決議，一旦花蓮發生震度5弱以上地震，可能引發堰塞湖水大量溢流，也將由花蓮縣政府消防局發布手機細胞簡訊，以最快方式請民眾儘速自主撤離。

水利署第九河川分署、公路局、林業保育署花蓮分署與花蓮縣政府都有馬太鞍溪分段管轄權，目前5個單位正加緊辦理河道疏濬及堤基強化工程，預計至9月底可完成約60萬噸土石清疏，提升河道容砂空間。

至於堰塞湖監測方面，林業保育署花蓮分署已將光復林道搶通至21.5K，也請中華電信佈設光纖網路後裝設網路攝影機，昨19日已順利取得回傳影像，相對於原本裝置在林道19K之攝影機，更能觀測到完整的堰塞湖壩體，準確進行壩體狀況監控，相關訊息也在「國有林防災應變及堰塞湖監測系統」有「馬太鞍溪堰塞湖即時資訊專區」，隨時可上網查詢。

