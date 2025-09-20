為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆國民運動中心將重新委外營運 找專業公司規劃

    基隆國民運動中心設施老舊，經常被投訴。（記者盧賢秀攝）

    基隆國民運動中心設施老舊，經常被投訴。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/20 14:29

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市國民運動中心委託民間營運，長期來健身器材老舊、泳池水質不佳、牆壁滲漏，廠商還積欠市府2億元款項，目前雙方訴訟中。由於業者營運將於2027年到期，市府教育處今天表示，國民運動中心將重新委外營運，9月15日已公告甄選顧問公司，專業規劃未來營運方向，希望在與原業者的契約結束後，能夠順利銜接。

    基隆市國民運動中心位仁愛區獅球路，為地上7層、 地下1層建物，包括停車場、游泳池、體適能及多功能教室、綜合球場、多功能會議室等。2017年以OT方式委由民間廠商營運管理。

    不過國民運動中心設備老舊，運動器材損壞、泳池水質不佳，空調不穩，牆壁滲漏等問題，屢遭民眾投訴，營運廠商還欠市府2億元款項，市已經申請假扣押、假執行，雙方訴訟中。

    教育處表示，原廠商的營運契約到2027年1月屆滿，但運動中心目前有建物、硬體設施需要修繕，未來國民運動中心將採用單純的OT（營運轉移）案，或是ROT（維修、營運、轉移）案委外經營，將由專業的顧問公司來評估未來委託營運的最佳方式。因此市府於9月15日上網招標甄選專業顧問公司進行相關前置作業。

    教育處副處長楊永芬表示，若市府能透過目前與業者之間的訴訟提前解約當然好，否則也將於契約到期後，要求業者離場，並視可行性評估的結果，另行招商，希望能夠順利銜接經營。

    基隆國民運動中心設施老舊損壞，常被投訴（記者盧賢秀攝）

    基隆國民運動中心設施老舊損壞，常被投訴（記者盧賢秀攝）

