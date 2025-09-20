甲仙芋筍節登場 陳其邁：今年以演唱會規格推優惠

甲仙芋筍節熱鬧登場，陳其邁邀請民眾遨遊山城。（高市府提供）

2025/09/20 14:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2025甲仙芋筍節今（20）日熱鬧開場，高雄市長陳其邁出席活動表示，甲仙盛產芋頭與竹筍，市府今年以演唱會規格推出優惠，民眾到甲仙遊玩即可獲得50元商圈券，盼能進一步帶動觀光人潮，行銷在地農產。

陳其邁指出，甲仙位處山區，面積廣大，農路、水路及林業道路需求龐大，市府近年積極爭取資源，丹娜絲颱風重建條例中央補助農損200多萬元、農路補助408萬元，市府亦投入700萬元，全力協助地方重建。

甲仙芋筍節集結東高雄地區特色商家，以「山城好物」為主題，精心打造展現山區風情特色市集，現場攤位嚴選東高雄當季農產、手作工藝與特色小吃，呈現山城小鎮質樸魅力與創意活力，讓民眾體驗甲仙鄉鎮風情。

大型充氣玩偶深受遊客喜愛，成為社群打卡熱點，市府另規劃於甲仙大橋旁打造全新「偶泥桑吊卡模型裝置」與「摩托車打卡模型盒」，為活動增添吸睛亮點。此外，甲仙國小「藏匿於草叢問的偶泥」裝置，與甲仙郵局上探出「擁有超長尾巴的偶泥桑」身影，組成療癒夢幻甲仙貓星球，展期自13日至29日，邀請大家把握時間到甲仙拍照打卡、留下最可愛夏日回憶。

