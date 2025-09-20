北市交通導護志工表揚 楊玲玲28年服務1.2萬小時

楊玲玲國中時期就出社會工作，從事製造業，屆齡退休後當起導護志工。（記者董冠怡攝）

2025/09/20 14:54

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市國民中小學優良交通導護志工表揚今天登場，共有213人、10間店家受獎。67歲大安區金華國小導護志工楊玲玲一站28年、服務時數累積達1萬2000小時，全場最多；84歲中山區懷生國小導護志工陳銘利，75歲開始投入志工行列，本次最年長。

楊玲玲國中時期就出社會工作，從事製造業，屆齡退休後當起導護志工，陪伴就讀金華國小的孩子上、下學，從1997年起一路至今不間斷，現為交通導護志工隊大安區隊長，每天早中晚都會巡崗、每週15個崗位，如有缺人就去補位，這個工作需要眼光八方，不時會遇到試圖硬闖的車輛，想要搶先而過，必須在兼顧孩童安全、避免影響車輛通行之間，求取平衡。

請繼續往下閱讀...

28年來服務時數累積高達1萬2000小時，最快樂的莫過於揮舞著指揮旗，將孩子一一安全引導通過馬路，每天看著小朋友的笑容，覺得自己也變年輕。「我們還有傳承下去！」她笑稱，有些小朋友的爸媽也是校友，從小看對方長大到結婚生子，下一代入學了，家長依然記得她，每逢見面都會打招呼，後來還一起站導護，「看到她站在那裡就很安心！」

陳銘利自2016年起擔任導護志工，1週1崗、服務時數累積225小時，每週一從新北市三重坐公車到懷生國小，至今持續服務9年多，週一站導護、週二在巡守隊服務，他很喜歡這樣的生活，利用時間運動，有助身體健康，平時注重飲食，會去菜市場採買蔬果、盡量少碰油炸物。

談到小朋友們，他開心地說，現在的小孩子都很聰明，不過還是會在他們過馬路的時候，叮嚀一下注意安全，或是書包沒關好，記得拉拉鍊。至於想要做到幾歲？陳銘利中氣十足地直呼，「當到不能動為止！」

陳銘利（左）自2016年起擔任導護志工，1週1崗、服務時數累積225小時。（記者董冠怡攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法