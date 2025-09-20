為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市交通導護志工表揚 楊玲玲28年服務1.2萬小時

    楊玲玲國中時期就出社會工作，從事製造業，屆齡退休後當起導護志工。（記者董冠怡攝）

    楊玲玲國中時期就出社會工作，從事製造業，屆齡退休後當起導護志工。（記者董冠怡攝）

    2025/09/20 14:54

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市國民中小學優良交通導護志工表揚今天登場，共有213人、10間店家受獎。67歲大安區金華國小導護志工楊玲玲一站28年、服務時數累積達1萬2000小時，全場最多；84歲中山區懷生國小導護志工陳銘利，75歲開始投入志工行列，本次最年長。

    楊玲玲國中時期就出社會工作，從事製造業，屆齡退休後當起導護志工，陪伴就讀金華國小的孩子上、下學，從1997年起一路至今不間斷，現為交通導護志工隊大安區隊長，每天早中晚都會巡崗、每週15個崗位，如有缺人就去補位，這個工作需要眼光八方，不時會遇到試圖硬闖的車輛，想要搶先而過，必須在兼顧孩童安全、避免影響車輛通行之間，求取平衡。

    28年來服務時數累積高達1萬2000小時，最快樂的莫過於揮舞著指揮旗，將孩子一一安全引導通過馬路，每天看著小朋友的笑容，覺得自己也變年輕。「我們還有傳承下去！」她笑稱，有些小朋友的爸媽也是校友，從小看對方長大到結婚生子，下一代入學了，家長依然記得她，每逢見面都會打招呼，後來還一起站導護，「看到她站在那裡就很安心！」

    陳銘利自2016年起擔任導護志工，1週1崗、服務時數累積225小時，每週一從新北市三重坐公車到懷生國小，至今持續服務9年多，週一站導護、週二在巡守隊服務，他很喜歡這樣的生活，利用時間運動，有助身體健康，平時注重飲食，會去菜市場採買蔬果、盡量少碰油炸物。

    談到小朋友們，他開心地說，現在的小孩子都很聰明，不過還是會在他們過馬路的時候，叮嚀一下注意安全，或是書包沒關好，記得拉拉鍊。至於想要做到幾歲？陳銘利中氣十足地直呼，「當到不能動為止！」

    陳銘利（左）自2016年起擔任導護志工，1週1崗、服務時數累積225小時。（記者董冠怡攝）

    陳銘利（左）自2016年起擔任導護志工，1週1崗、服務時數累積225小時。（記者董冠怡攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播