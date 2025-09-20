明天921地震26年 科教館辦防災科普嘉年華教民眾保命

明天921地震26年，科教館今明兩天舉辦防災科普嘉年華，教民眾保命。（科教館提供）

2025/09/20 13:57

〔記者林曉雲／台北報導〕921大地震距今26年，今年丹娜絲颱風挾帶的豪雨再造成重大災情，為強化國人對天然災害的應變能力與防災知識，國立台灣科學教育館、農業部農村發展及水土保持署台北分署今明兩天舉辦「大災問-防災科普嘉年華」，集結全國24個單位、共40個展攤，規劃多元的防災體驗與科普互動遊戲，學習保命技能，提升自我保護與社區韌性。

活動也同時開幕「毛英雄與好夥伴：搜救犬特展」，帶領民眾一探台灣搜救犬隊在災難現場的重要角色。科教館館長劉火欽表示，今年活動特別強調「寓教於防災」的重要性，透過舞台劇、互動遊戲、實作演練與主題導覽等多元形式，深入推廣火災、地震、颱風、土石流與氣候變遷等災害的防範知識與應對技能。

活動最大亮點之一是「啊！災-防災體驗營-密室逃脫」挑戰，科教館在大廳搭建沉浸式災害模擬場景，參與者需在限定時間內，運用正確的防災知識與團隊合作，設法自地震、火災與土石流等災害情境中逃脫，此體驗每日限量100名，自每日9時起開放現場排隊領取號碼牌。

此外，嘉年華設有「哩！災-防災嘉年華」，農村水保署台北分署及全台各分署共同帶來包含水土保持桌遊、食農教育分享等，另由慈濟傳播人文志業基金會還原搬遷至現場的臨時避難收容所，讓民眾身歷其境體驗災區生活場景，而包括紅十字會的緊急救護教學、台北市消防局的居家防火知識推廣等，透過實務演練與闖關互動，讓民眾在趣味中學習防災知識，建立防災生活的基本能力。

科教館開幕「毛英雄與好夥伴搜救犬特展」，展出搜救犬的日常物件。（科教館提供）

