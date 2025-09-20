為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天921地震26年 科教館辦防災科普嘉年華教民眾保命

    明天921地震26年，科教館今明兩天舉辦防災科普嘉年華，教民眾保命。（科教館提供）

    明天921地震26年，科教館今明兩天舉辦防災科普嘉年華，教民眾保命。（科教館提供）

    2025/09/20 13:57

    〔記者林曉雲／台北報導〕921大地震距今26年，今年丹娜絲颱風挾帶的豪雨再造成重大災情，為強化國人對天然災害的應變能力與防災知識，國立台灣科學教育館、農業部農村發展及水土保持署台北分署今明兩天舉辦「大災問-防災科普嘉年華」，集結全國24個單位、共40個展攤，規劃多元的防災體驗與科普互動遊戲，學習保命技能，提升自我保護與社區韌性。

    活動也同時開幕「毛英雄與好夥伴：搜救犬特展」，帶領民眾一探台灣搜救犬隊在災難現場的重要角色。科教館館長劉火欽表示，今年活動特別強調「寓教於防災」的重要性，透過舞台劇、互動遊戲、實作演練與主題導覽等多元形式，深入推廣火災、地震、颱風、土石流與氣候變遷等災害的防範知識與應對技能。

    活動最大亮點之一是「啊！災-防災體驗營-密室逃脫」挑戰，科教館在大廳搭建沉浸式災害模擬場景，參與者需在限定時間內，運用正確的防災知識與團隊合作，設法自地震、火災與土石流等災害情境中逃脫，此體驗每日限量100名，自每日9時起開放現場排隊領取號碼牌。

    此外，嘉年華設有「哩！災-防災嘉年華」，農村水保署台北分署及全台各分署共同帶來包含水土保持桌遊、食農教育分享等，另由慈濟傳播人文志業基金會還原搬遷至現場的臨時避難收容所，讓民眾身歷其境體驗災區生活場景，而包括紅十字會的緊急救護教學、台北市消防局的居家防火知識推廣等，透過實務演練與闖關互動，讓民眾在趣味中學習防災知識，建立防災生活的基本能力。

    科教館開幕「毛英雄與好夥伴搜救犬特展」，展出搜救犬的日常物件。（科教館提供）

    科教館開幕「毛英雄與好夥伴搜救犬特展」，展出搜救犬的日常物件。（科教館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播