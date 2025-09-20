拒部落名稱鬧雙胞！ 花蓮光復鄉Fata'an部落不叫馬太鞍了

Fata'an部落地圖，位於馬太鞍溪南岸的Fata'an部落中文名馬太鞍，但北岸也有一個馬太鞍部落。（取自原民會網站）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮有2個部落「中文翻譯名稱」鬧雙胞！2部落族語名不同，但中文部落名都叫「馬太鞍」，造成部落困擾多年，今天光復鄉的阿美族馬太鞍部落主動宣布「正名」，放棄中文名「馬太鞍」3個字，只用羅馬拼音Fata'an，至於以後中文名字要怎麼叫，還待族人後續討論共識。

花蓮萬榮鄉、光復鄉各有1個「馬太鞍部落」，分別位於馬太鞍溪北岸、南岸，中文名稱已重疊多年。南岸的光復鄉馬太鞍部落，阿美語族名Fata'an，世居馬太鞍溪南岸，部落人口多達3000人，現任部落領袖張有征已經是第72代部落頭目，部落歷史悠久。

至於北岸的北岸萬榮鄉明利村的馬太鞍部落、太魯閣族語名Matanki，則是晚近才形成的部落，居民來自木瓜溪、立霧溪上游的太魯閣族、賽德克族，從日治時期移居形成，現居約200多人。

Fata'an部落今天早上舉行部落會議及正名記者會，邀請包括花蓮縣政府原住民行政處、4位阿美族縣議員蔡依靜、笛布斯．顗賚、林玉芬及林正福、光復鄉公所代表出席見證，2位祭師李金土、KULAS向祖靈祭祀後，由部落頭目張有征現場宣布部落正名Fata'an。

部落會議總召蔡義昌說，從日治時代台灣堡圖及相關官方資料，南岸早有「馬太鞍社」地名，北岸沒有馬太鞍部落，本來日本人就是以Fata'an的發音，選出最接近的日語漢字取名「馬太鞍」，後來國民政府來台後直接沿用，但中文的讀音就差很多。

萬榮鄉明利村長林萬成說，7年前光復鄉的馬太鞍曾到明利找他協調，當時他任馬太鞍社區發展協會理事長，他認為，改名茲事體大還要跟部落溝通，住在馬太鞍溪邊就稱作馬太鞍部落，一點問題都沒有，堅持名稱不能改，對於光復的部落放棄中文名馬太鞍他認為「本來就應該這樣」。

Fata'an部落選出的縣議員蔡依靜說，正名之後，光復鄉公所發的公文都會改為羅馬拼音的Fata'an部落，加上原住民語言已經是國家語言，使用羅馬拼音可以讀出最正確的發音，未來希望逐步修改相關名稱，包括社區協會、橋梁等都要改名。

