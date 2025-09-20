為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    解決校園濫訴問題 鄭英耀：擬修法處理匿名投訴

    114年全國超級教師獎頒獎典禮20日舉行，教育部長鄭英耀在會上致詞。 （記者廖振輝攝）

    2025/09/20 13:56

    〔記者林曉雲／台北報導〕基層教師反彈校事會議濫訴問題，教育部長鄭英耀今（20）日出席全國SUPER教師獎頒獎時表示，少子化讓每個孩子都是父母的寶貝和希望，教育部重視兒少受教權和發展，但也要確保老師能安心教學，兩者可以兼顧、沒有衝突，因大部分校園投訴都是匿名，正研議修法從處理匿名投訴做起，至少一半的涉及老師可不受干擾。

    對於行政減量一事，鄭英耀也表示，因為955億元預算直接到地方，教育部正研議和地方政府合作，逐年推動行政專職化，例如以一年增加一個行政專職的方式因應。鄭英耀說，台灣在國際上被看到，是因為有幕後功臣老師，沒有老師培育人才，台灣無法在國際上發光，恭喜獲獎的50位Super老師，也祝福每個老師「教師節快樂！」

    小學老師出身的鄭英耀回憶說，他讀師專後初為人師，深覺老師工作不只是科學，還是藝術、要唱作俱佳，當老師要有熱情、耐性、專業且永不灰心，鼓勵所有教師不要灰心，當年他住在阿里山下學校宿舍，批改18位四年級學生的國語生字作業，從晚上9時改到清晨2時，一筆一筆地改劃，回家返校要約4小時，假日也多在學校，班上男同學在週六放假帶他去溪裡抓蝦，學生抓滿滿，他抓不到半隻，學生教他正確抓蝦子方式，後來抓到10隻；後來學生又帶他去摘梨子，小四學生成為他的老師。

    全教總理事長侯俊良表示，教育部長鄭英耀率政次張廖萬堅、主秘林伯樵和國教署長彭富源一同出席，代表部長鄭英耀對教師的重視和支持，全教會SUPER教師們具有活力、堅持、創新、專業優秀，共同散發出的教育熱忱，點燃學生學習的火花，也感謝前考試院長黃榮村擔任評審團主席與所有評審。

    侯俊良也提到，一名夥伴遇到校園濫訴之事，有學生蠱惑同學抽菸喝酒，依校規原應記過，但老師不想孩子被記過，就改罰一天2節下課時間「站立反省」，學生不爽投訴，該校校長展開調查，調查委員包括2位律師和1位校長，律師站在投訴方進行調查，最後調查結果無事，但調查過程長達4個月、一學期，結果這名教師調離服務23年的學校，並跟2個讀台大的女兒說不要當老師，從此不再向學校提有制度性的建議，只要達屆齡就會馬上退休，呼籲教長要儘速解決校事會議濫訴的問題。

