竹縣農遊拚國際觀光魅力 日本首批踩線團今到「味衛佳」柿園

2025/09/20 14:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣拚觀光不再侷限只放眼國旅，也開始用農遊展現國際觀光魅力，首批從日本來台的踩線團，今天就抵達新埔鎮味衛佳教育農園，在縣府行政處長周秋堯、縣議員邱靖雅辦公室代表等陪同下，由農園主人呂易丞導覽解說台灣跟日本柿子的品種差異，味衛佳友善耕作、秉持傳統炭烤製作柿餅等特色，讓日方旅行社業者留下深刻印象。

呂易丞說，這次的踩線經驗如果獲得肯定，可望替縣內爭取到每年近3000名日本學生來台教育旅行的商機。所以他先帶領大家參觀味衛佳柿子園，說明在友善耕作下整個柿子園農藥減少使用，以誘捕昆蟲方式防治，也不用除草劑整地，採草生栽培任由雜草自然生長，到一定高度就用割草機割除變成有機肥料，既保護土地也增加地力。

而為了跟鳥類等小動物和平共存，他們保留一片柿子林專給小鳥食用，如此鳥類不但不會搶食他們辛苦製作的柿餅，還幫柿子園抓害蟲。

呂易丞也導覽園區內的客家三合院，解說客家族群的居屋特色，並讓大家了解味衛佳使用龍眼木柴燒、炭烤，加上天然日曬、九降風做出的柿餅帶有龍眼香氣。並特別在自動化時代，示範用半自動機器削柿皮，以幫弱勢者保留工作機會的用心，在在都令來客留下深刻印象。

縣議員邱靖雅說，這是她和縣府農業、行政處合作，透過農村再生和地方創生，引進她所認識的日方旅行業界，帶領新竹縣的農村旅遊能順利搶食日本高中生的教育旅遊市場。新埔味衛佳柿餅教育農園是起點，後續還將有北埔水磜社區也將會有踩線團到訪，持續擴散到全縣。

