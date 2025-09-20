全國SUPER教師頒獎 考11年才考上正式教師 潘怡如不放棄任何孩子

114年度全國SUPER教師獎頒獎典禮20日舉行，新北市永和區秀朗國小老師潘怡如榮獲國小組全國SUPER教師獎。（記者廖振輝攝）

2025/09/20 14:41

〔記者林曉雲／台北報導〕「老師是生命中的微光，我也想要當孩子生命中的微光！」新北市秀朗國小老師潘怡如任教20年，考11年才考上正式老師，今（20）日拿下全國教師會「全國SUPER教師獎」殊榮時激動掉淚，讀國中時一度想放棄讀書，幸好遇到恩師台北市萬華國中退休老師蕭寶墉的鼓勵和援手，從代理老師到公校正式老師，遇到的每個辛苦孩子都讓她心疼，她說絕對不放棄任何一個孩子，也幫忙無數孩子走出困境。

全國50名教師獲縣市SUPER教師獎，其中5名拿下全國SUPER教師大獎，包括潘怡如、屏東港東附幼潘宜君、新北福和國中邱韶瑩、成大南工張宇泰及中國醫藥大學陳淑雅，2名評審團特別獎為基隆八斗高中國中部盧佳怡、新北鶯歌工商廖昱誠。

潘怡如當20年老師、待過11所學校，認為自己是「全世界最喜歡當老師的人。」有個女學生因父母有狀況而長期缺課，5年級還不會26個英文字母，她幫學生補課、帶學生慶生、生病時帶看醫生，這個學生讀國中時爸爸突然暴斃，她趕忙連絡國中協助，並私訊在中國工作的媽媽回台照顧，現在已是護專學生，目標是成為大體化妝師，她說師生緣份看似1、2年，但平凡的她全心幫助孩子，百工百業都有她的學生。

潘怡如原生家庭狀況不好，又遇到幫派找碴，一度想放棄讀書，當時就讀的北市萬華國中、現已退休的國文老師蕭寶墉鼓勵她靠教育突破，她拿到全校國文段考最高分，老師送她大理石印章，迄今隨身帶著，老師是生命中的微光，她也想要當孩子生命中的微光。

成大南工教學組長張宇泰回母校教書，頂著「栗子頭」髮型已7年，秉持「嚴中帶愛」教學理念，南工板金是全校最低分數入學，今年畢業生有83％考上國立科大，從沒有自信到能以自己為傲，相信每個孩子都是可造之材。

屏東縣港東國小附幼老師潘宜君也激動掉淚，她曾和霧台附幼老師「衝撞」家長習慣的主流文化教學，拿掉簿本作業，讓部落文化進入教室，推動「霧台這麼棒」課程，學注音符號也學族語，她也跟著學生學魯凱族語，教室學習區設部落串珠區、編織區，並規劃「親子共讀袋」。

新北市福和國中老師邱韶瑩教書26年，教學前半都做行政職，近6年才帶班教學，曾帶過8個「後母班」，她說老師要彎下身才能和孩子同行，有個孩子上課常突然抓狂，但她帶著全班學生同理接納，視為班上「人間菩薩」，現已考上大學且有8張證照，也陪伴曾跳樓的學生走過風暴，深信只要發掘每個孩子的光，每個孩子都是別人的重要他人。

中國醫藥大學物理治療系副教授陳淑雅教書近30年，為了帶學生去當張老師增能，看對方眼睛就知道對方有需要，帶學生去早療中心、國中小體育班、老人據點服務，創造實作機會。

