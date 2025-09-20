新北淡海新市鎮啟動通風口融合計畫 創新工法釋放人行空間更順暢

工務局長馮兆麟（中）親自操作「滑軌式出入搬運口」，創新技術輕便省力，僅需單人即可開啟，並將立體通風口縮小至與地面齊平，有效釋放人行空間，營造更舒適的步行環境。（工務局提供）

2025/09/20 14:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府推動人本環境再升級，養護工程處在淡海新市鎮啟動「共同管道出入通風口融合周遭環境示範計畫」工程，以「人本、減量、在地共融」為核心理念。透過創新工法，將原本阻礙人行的巨大立體通風口，優化為與地景融合的平面設施，同時改善自行車道、人行道與綠帶，全面提升市民生活品質。

淡海新市鎮公共設施自1996年完工至今已近30年，隨著淡海輕軌、淡江大橋等交通建設陸續完成，近十年間人口激增五倍，早期公共設施老舊及不符需求的問題逐漸浮現。體積龐大的立體共同管道通風口，長期造成行人與自行車通行不便，成為亟待改善的課題。

請繼續往下閱讀...

工務局長馮兆麟表示，這次工程不僅是修繕，更是全面升級。團隊運用「滑軌式出入搬運口」技術，在不影響共同管道功能的前提下，將立體通風口縮小至地面齊平，有效釋放人行空間，打造更舒適的步行環境。

養工處長鄭立輝指出，設計融入在地文化美學。工程範圍鄰近新市鎮文中五足球場，因此以足球射門軌跡為靈感，融入休憩座椅與地景設計，讓公共設施兼具功能與故事性，成為社區休憩與交流的新亮點。此外，新北市已建置完整地下管線資料庫，並導入BIM及物聯網技術進行共同管道維護與管理。透過紅外線感測與24小時影像監控，資訊即時回傳市府道管中心，實踐智慧治理，展現新北邁向智慧城市的決心。

淡海新市鎮早期公共設施老舊與不符時代需求的問題日益顯見。其中，體積龐大的立體共同管道出入通風口，更是嚴重阻礙行人與自行車通行；圖為改善前。（工務局提供）

運用「滑軌式出入吊料口」的創新技術，將原本巨大的立體通風口縮小至與地面齊平，有效釋放人行空間。並以足球射門軌跡為靈感，融入休憩座椅與地景設計，成為社區休憩、交流的新亮點；圖為改善後。（工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法