台南大內「時光之旅」走讀 九月雪系列活動揭序幕

大内區公所舉辦時光之旅活動，走讀當地特色場域。（大內區公所提供）

2025/09/20 13:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南大內曾文溪畔有知名的甜根子草美景，目前白花盛開，相當漂亮，區公所今天攜手市府文化局社造團隊舉辦時光之旅走讀，透過在地的老照片與老故事，帶領民眾參訪轄內人文產業與歷史建築的特色場域，也為九月雪系列活動揭開序幕。

「時光之旅—往來大內古今」由區公所結合參與社造計畫課程的生活觀察員們共同策劃，以珍貴的老片為起點，串連老故事後，展開系列的參訪行程，認識當地豐富的百年歷史，還有精彩的人文風貌。

一行人前往二溪堤防，感受大橋景觀，也探索吊橋遺址，了解大內的交通史，以及河川地景，並欣賞秋季限定的曾文溪畔甜根子草；隨後在百年中藥房義成堂進行DIY體驗，並由第四代的黃志澈解說、導覽，雖然艷陽高照，但參與民眾興致不減，過程中，氣氛都很熱烈。

下午則將走訪早期庄役場、信用組合、米工廠、麻油間，以及農會戲院等景點，深入了解大內的政治發展與產業變遷，透過觀察員的精闢導覽，串起參與民眾對地方的情感連結。

區公所本月29日下午將於曾文溪畔堤防辦理「在大內，等一場九月雪」暨社區營造及災後振興成果活動，結合甜根子草浪如雪美景、農特產市集與特色展示等，邀請民眾共襄盛舉，感受當地的多元魅力。

市長黃偉哲表示，大內除了坐擁得天獨厚的自然景觀之外，還有深遠的歷史脈絡，以及珍貴的文化特色，藉由社區營造計畫的推動，讓地方的故事被發掘、梳理、紀錄與傳承，進而更凝聚社區持續發展的力量，讓更多人看見家鄉的美好。

區長陳俊達指出，藉由季節限定的系列活動，推廣大內之美，行銷豐富的文史、產業，以及自然生態等特色，期盼吸引更多人走進來，帶動地方發展。

大内區公所舉辦時光之旅活動，進行DIY體驗。（大內區公所提供）

大内曾文溪畔甜根子草盛開，區公所舉辦時光之旅，走讀當地特色場域，也為九月雪系列活動揭開序幕。（大內區公所提供）

大内區公所舉辦時光之旅活動，以老照片為起點，走讀當地特色場域。（大內區公所提供）

