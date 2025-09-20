為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市朝陽鈕扣街舊衣改造比賽 高三男生設計「雙面包」奪冠

    成淵高中三年級的陳裔喆（右二）表示，這是一件與媽媽情感連結很深的作品，未來會將縫紉的能力當作興趣來培養。（記者孫唯容攝）

    成淵高中三年級的陳裔喆（右二）表示，這是一件與媽媽情感連結很深的作品,未來會將縫紉的能力當作興趣來培養。（記者孫唯容攝）

2025/09/20 14:04

    2025/09/20 14:04

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市朝陽服飾材料街區發展協會推出「2025朝陽鈕扣街再生實驗」系列活動，其中舊衣改造比賽歷經3個月的評比，今（20）日共有25件獲獎作品在朝陽茶葉公園亮相頒獎，現場還有DIY教室及大受好評的「鈕扣闖關遊戲」，邀請大小朋友一起同樂，在遊戲中認識材料及手作樂趣，讓活動充滿教育與趣味的雙重意義。

    北市商業處指出，朝陽商圈因專營服飾副料而有「鈕扣街」之稱，民國七、八十年代因紡織業的繁榮，成為台灣成衣業主要副料供應商聚落，以供應鈕釦、蕾絲、拉鍊等周邊配件為主，與迪化街布業共創產業榮光，隨著產業轉型，商圈不僅保留豐富多樣的材料資源，更持續以創新形式帶動手作風潮，吸引年輕世代的目光。

    台北市朝陽服飾材料街區發展協會理事長呂國維表示，今年「再生實驗」活動主題為「舊織品改造時尚包包」，共計212組作品報名參賽，參賽者從商圈店家精選的布料、鈕扣、織帶、蕾絲等材料中尋找靈感，將舊衣重新拆解、拼接與設計，製作出別具特色的手工包，比賽分為一般組、學生組（高中職以上），除邀請專業評審老師評比外，也吸引近1萬2千人次參與人氣票選，遴選出各組前3名、佳作8名及網路人氣前3名，共計發出10萬元獎金。

    本屆學生組冠軍得獎者為就讀成淵高中三年級的陳裔喆，由於從小就看著媽媽裁縫各式作品，自己也跟著耳濡目染，這次製作白色、紫色雙面使用的肩背包，並透過縫紉機、親手等方式，將自己從小蒐集到的「珍珠、水鑽」等各樣鈕扣縫上去，成為別出心裁的作品，他也表示，這是一件與媽媽情感連結很深的作品，未來會將縫紉的能力當作興趣來培養。

    議員林亮君背著成年組冠軍的牛仔包。（記者孫唯容攝）

    議員林亮君背著成年組冠軍的牛仔包。（記者孫唯容攝）

    北市朝陽服飾材料街區發展協會推出「2025朝陽鈕扣街再生實驗」系列活動，其中舊衣改造比賽歷經3個月的評比，今（20）日共有25件獲獎作品在朝陽茶葉公園亮相頒獎。（記者孫唯容攝）

    北市朝陽服飾材料街區發展協會推出「2025朝陽鈕扣街再生實驗」系列活動,其中舊衣改造比賽歷經3個月的評比,今（20）日共有25件獲獎作品在朝陽茶葉公園亮相頒獎。（記者孫唯容攝）

    現場還有DIY教室及大受好評的「鈕扣闖關遊戲」，邀請大小朋友一起同樂，在遊戲中認識材料及手作樂趣，讓活動充滿教育與趣味的雙重意義。 （記者孫唯容攝）

    現場還有DIY教室及大受好評的「鈕扣闖關遊戲」,邀請大小朋友一起同樂,在遊戲中認識材料及手作樂趣,讓活動充滿教育與趣味的雙重意義。 （記者孫唯容攝）

    本屆學生組冠軍得獎者為就讀成淵高中三年級的陳裔喆，由於從小就看著媽媽裁縫各式作品，自己也跟著耳濡目染，這次製作白色、紫色雙面使用的肩背包，並透過縫紉機、親手等方式，將自己從小蒐集到的「珍珠、水鑽」等各樣鈕扣縫上去，成為別出心裁的作品。（記者孫唯容攝）

    本屆學生組冠軍得獎者為就讀成淵高中三年級的陳裔喆，由於從小就看著媽媽裁縫各式作品，自己也跟著耳濡目染，這次製作白色、紫色雙面使用的肩背包，並透過縫紉機、親手等方式，將自己從小蒐集到的「珍珠、水鑽」等各樣鈕扣縫上去，成為別出心裁的作品。（記者孫唯容攝）

    圖
    圖
