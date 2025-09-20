金門罕見地震 核工專家：應擔憂海嘯衝擊中國沿岸核電廠

中國的核電廠分布圖。（圖片來源：《南方都市報》）

2025/09/20 13:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（20日）清晨，金門附近發生規模5的地震，是相當少見、32年來首個較具規模的地震。核工專家、氣象署都指出，在台灣海峽要擔心的是海嘯、而非地震，海嘯會沖毀中國沿岸核電廠的冷卻系統，日本311福島核電廠核災就是海嘯造成的災難，而非地震本身。

核工專家賀立維表示，一般的核電廠抗震能力都夠、足以抵擋規模較大、震度較強的地震，但因為核電廠一定要鄰近海邊，核電廠的「冷卻系統」防震係數就沒那麼強，若有大型海嘯，很容易把冷卻系統沖毀。

賀立維表示，福島核災就是冷卻系統被海嘯沖垮導致停電，冷卻系統就停擺，沒有冷卻，核電廠爐心的溫度就超高導致發生意外，因此爐心超溫、燃料棒跟水產生氫氣導致氫氣爆炸，就會像福島核災一樣。

賀立維也指出，還有一個要注意的是燃料池，燃料池也是靠幫浦循環，燃料池的燃料比核電廠爐心多很多倍，例如我國的核一核二燃料池的燃料是爐心的七倍，他因為爐心滿滿的，加上乾式貯存槽被拖延核准，結果用過的燃料棒都放在燃料池內。

賀立維表示，使用過後的燃料放在燃料池也要冷卻，燃料池的熱是「衰變熱」，雖然沒有發電，但它的衰變熱溫度也很高，所以燃料池要擺設多年，讓它慢慢降溫，才能退到室外乾式貯存，期間也要靠冷卻系統冷卻，所以也一樣有危險。

賀立維說，假設中國沿岸的核電廠被地震引發的海嘯沖毀，那很可能會沖壞冷卻系統，含輻射的水除了滲入地下水流入海洋外，冷卻水之後也得往海洋排放，會直接摧毀台灣的漁業，且金門、馬祖最靠近，受到的威脅更大。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天上午金門附近的地震是歐亞板塊內的地震，並非斷層，相對大地震的機率不大，不過也不是沒有例外，例如1976年的唐山大地震，那是蓄積幾百年來的大型地震，不過金門和台灣海峽那邊的大型地震在文獻中幾乎沒有，今天上午的規模5地震已經是有紀錄以來、32年來較大的地震了。

吳健富說，要引發海嘯威脅，至少得要達到規模7以上的地震，且深度要在30公里以內。幸運的是，台灣海峽周邊要達到規模7以上地震的機會不高，不像東部板塊斷層那邊那麼容易有地震。

至於海嘯威脅，吳健富說，台灣海峽非常淺，卻是非常會怕海嘯，但遠處發生大地震引發海嘯，到達台灣海峽這邊也會變的很小了，比較不用擔心。

