    首頁　>　生活

    避免人潮車流交織危險 桃市忠貞市場擬7-13時禁止汽機車進入

    忠貞市場將時段性管制汽機車進入。（記者周敏鴻攝）

    忠貞市場將時段性管制汽機車進入。（記者周敏鴻攝）

    2025/09/20 13:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市忠貞市場整修後，人潮與車流更多也更密集，每天上午的採買時段，攤商補貨會開車進入、民眾購物會騎車進入，引來民眾抱怨走路可能有被汽機車碰擦的風險，桃園市政府經濟發展局規劃，完成標誌等設施後，每天上午7點到下午1點，將禁止汽機車進入忠貞市場，市府預計9月底將再次開會確定開始執行的日期。

    民眾說，忠貞市場是周邊住戶日常採買的重要去處，在地美食多也常吸引外地民眾前來逛街嘗鮮，加上市場整修後的購物環境優化，每逢熱門採買時段，人潮與車流交織，讓民眾不僅走路得注意別擦撞到他人，還得小心別被穿梭人群中的汽機車碰撞。

    市府經發局、交通局等相關單位會勘聽取地方意見後，由副市長王明鉅拍板決定「忠貞市場每天上午7點到下午1點將禁止汽機車進入」，要讓採買的行人走得安心、逛得安全，經發局表示，時段性管制汽機車進入忠貞市場，將待交通局設計、設置標誌與標線等相關設施，並完成公告作業後，開始執行，經發局未來也會製作管制汽機車進入的路段、時段等宣導品，盼能清楚告知周邊住戶與攤商。

    龍平路與貿三路口、貿五路口、中山路口、中龍街口、龍東路194巷口等，都會設置禁止汽機車進入的交通標誌，警方強調，未來民眾違規開車或騎車進入忠貞市場，將因違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款「汽車駕駛人駕駛汽車不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」，處900元以上、1800元以下罰鍰。

    忠貞市場周邊增設時段性管制汽機車進入的標誌。（記者周敏鴻攝）

    忠貞市場周邊增設時段性管制汽機車進入的標誌。（記者周敏鴻攝）

    忠貞市場周邊增設時段性管制汽機車進入的標誌。（記者周敏鴻攝）

    忠貞市場周邊增設時段性管制汽機車進入的標誌。（記者周敏鴻攝）

    熱門推播