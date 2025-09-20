為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    上萬人聚集基隆外木山健走 享受山海美景

    全國萬人健走大會師在基隆市外木山舉辦，民眾沿著海岸健走。（記者盧賢秀攝）

    全國萬人健走大會師在基隆市外木山舉辦，民眾沿著海岸健走。（記者盧賢秀攝）

    2025/09/20 13:47

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市政府及台灣體育總會今天在外木山舉辦「全國萬人健走大會師」，來自全國各地的上萬人，沿著外木山海岸景觀步道健走，一邊吹著海風一邊健走，享受山海美景。

    基隆市政府、台灣體育總會聯合舉辦「全國萬人健走大會師」，基隆外木山海興游泳池旁廣場一早就擠滿人潮，上萬人從外木山漁港廣場出發，沿著湖海路、濱海步道前行。主辦單位準備豐富摸彩品，有6輛機車、60輛高級變速腳踏車以及將近400份家電、生活用品等獎項。基隆市副議長楊秀玉等多名議員、前副總統吳敦義夫人蔡令怡、立委林沛祥等到場。

    台灣體育總會理事長鄭錦洲說，感謝運動部讓基隆辦此活動，來自全國各縣市體育會、社團、救國團及愛好運動民眾齊聚基隆。多數民眾昨天提前一日到基隆，昨晚基隆的飯店、旅館、餐廳全都住滿，因此部分民眾住到汐止、金山、萬里的飯店，很多人趁機旅遊買伴手禮，活絡地方經濟，帶動基隆、新北的觀光旅遊發展，創造千萬元以上的產值。

    全國萬人健走大會師在基隆市外木山舉辦，民眾沿著海岸健走。（記者盧賢秀攝）

    全國萬人健走大會師在基隆市外木山舉辦，民眾沿著海岸健走。（記者盧賢秀攝）

