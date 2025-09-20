為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    請改道！聯結車「犁田」拖吊 苗128線通霄烏眉里路段管制封閉

    聯結車翻入農田，有賴大型吊車排除。（圖由警方提供）

    聯結車翻入農田，有賴大型吊車排除。（圖由警方提供）

    2025/09/20 13:08

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗128線通霄鎮烏眉里路段，今（20）日凌晨發生一輛聯結車翻入農田意外，駕駛34歲楊姓男子受輕傷無大礙，警方調查楊男沒有酒駕，他稱為閃避動物而翻車，雖聯結車是翻入田，但仰賴大型吊車拖吊，需利用車道，目前苗128線由警方交管封閉中，預計最快下午1點半才能排除，請用路人改道。

    警方表示，楊男駕駛聯結車於今天凌晨1點29分許，行經苗128線西往東方向，於烏眉國中附近一處彎道翻覆，整輛聯結車翻入一旁稻田。楊男身體受有輕微擦傷，婉拒消防救護人員送醫。

    楊男經員警酒測後並沒有酒駕情形，他稱行經事故路段時，為了閃避從路邊竄出的動物，才致車輛翻覆。

    雖聯結車翻入田，未占據苗128線車道，但聯結車巨大，需仰賴大型吊車才有辦法排除，且大型吊車作業需利用到車道，因此，今天上午9點2輛大型托吊車到場，警方也進行交管，於苗128線高埔村法龍寺及竹森橋段協助管制引導車輛改道，預計最快下午1點半才能排除。

    聯結車翻入農田。（圖由警方提供）

    聯結車翻入農田。（圖由警方提供）

    大型吊車排除作業需使用到車道。警方進行交管，於苗128線高埔村法龍寺及竹森橋段協助管制引導車輛改道。（圖由警方提供）

    大型吊車排除作業需使用到車道。警方進行交管，於苗128線高埔村法龍寺及竹森橋段協助管制引導車輛改道。（圖由警方提供）

