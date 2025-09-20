為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    18公尺大鯨魚、忍者龜、獅子魚風箏現身 白沙灣變身海洋天空樂園

    18公尺大型鯨魚風箏現身白沙灣。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/20 13:34

    〔記者羅國嘉／新北報導〕第22屆「新北市北海岸國際風箏節」今（20日）在石門白沙灣海水浴場登場，今年以「追風．迎豐」為主題，象徵北海岸自然豐饒與多元文化融合。此次，風箏造型以海洋生物為靈感，其中最吸睛的是長達45公尺的巨型章魚與18公尺大型鯨魚風箏，還有首次在白沙灣亮相的「獅子魚」及「海螺」及小瓢蟲、企鵝等可愛造型，邀集19隊齊聚放飛壯麗天空藝術。

    此次由亞洲國際風箏聯合會主導，邀集美國、德國、瑞士、日本、韓國、印尼、泰國等國際好手，與台灣超過十支優秀隊伍，共19隊同場展演。國內外選手將攜手放飛造型、軟體與特技風箏，呈現多元風箏藝術。

    石門區長吳家兆指出，今年風箏造型以海洋生物為靈感，包括鯨魚、海螺、獅子魚、章魚等。其中最吸睛的是長達45公尺的巨型章魚與18公尺大型鯨魚風箏，還有首次在白沙灣亮相的「獅子魚」及「海螺」，以及小瓢蟲、企鵝等可愛造型。

    另外，各國團隊也帶來驚喜，像是泰國展出忍者龜潛水員，印尼呈現神話角色Dewi Sinta，並有年僅8、9、12歲的第三代風箏手參賽；韓國選手放飛Pucca與8米長江南大叔，德國則以萬聖節南瓜應景，瑞士帶來愛心風箏，讓海岸線洋溢夢幻氛圍。

    吳家兆也說，活動現場也安排「集章闖關送好禮」、「彩繪風箏DIY」、「彩繪風車DIY」、「生態旅遊」、「藝文表演」及「農特產文創市集」，更有親子馬戲劇《驢子逃跑了》演出，增添歡樂。

    18公尺大型鯨魚風箏與3隻鯊魚風箏點綴藍天碧海。（記者羅國嘉攝）

    第22屆「新北市北海岸國際風箏節」今（20日）在石門白沙灣海水浴場登場，今年以「追風．迎豐」為主題，象徵北海岸自然豐饒與多元文化融合。（記者羅國嘉攝）

    北海岸國際風箏節今白沙灣登場，19隊齊聚放飛壯麗天空藝術。（記者羅國嘉攝）

    北海岸國際風箏節今白沙灣登場，泰國展出忍者龜潛水員。（記者羅國嘉攝）

    愛心造型風箏迎風起舞，與一旁的鯨魚等大型風箏點綴藍天碧海。（記者羅國嘉攝）

    北海岸國際風箏節今白沙灣登場，泰國展出忍者龜潛水員，和在旁鯨魚、鯊魚風箏亮相。（記者羅國嘉攝）

    大型獅子魚風箏白沙灣亮相。（記者羅國嘉攝）

    熱門推播