為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖漁業資源枯竭恐連帶影響弱勢家庭生計 家扶中心伸援手

    離島民眾撿拾螺貝，補貼家用。（澎湖家扶中心提供）

    離島民眾撿拾螺貝，補貼家用。（澎湖家扶中心提供）

    2025/09/20 14:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著地球環境與氣候的劇烈變動，澎湖的弱勢家庭面臨了更大的生活挑戰，根據澎湖縣政府農漁局統計資料顯示，近海及沿岸漁業的產量從2021年的4258公噸降至2024年2768公噸，產量減少了34.99%，與海洋息息相關的澎湖，部分的弱勢家庭以海洋漁業為生，然隨著海洋資源的枯竭，漁獲量逐年銳減，使得澎湖經濟弱勢家庭陷入嚴峻的經濟困境。

    受限學歷、技能與就業機會，許多澎湖家庭生計靠海維生，然家中經濟條件有限，僅能在鄰近潮間帶撿拾螺貝類販售，但撿拾數小時僅能換來數十元到百元不等的收入，生活實在不敷使用。

    今年的歲末送暖親子園遊會，澎湖家扶將結合9項指標，以「消除貧窮為目標、永續行動對於弱勢家庭的助益」為主題聚焦，藉此串聯地方、社區民眾一起加入永續行動。除了持續提供弱勢家庭經濟協助以外，預計12月14日（星期日）假文澳市場東側廣場辦理「寒冬暖暖幸福滿滿」家扶歲末送暖親子園遊會，除了超過100攤的愛心攤位及豐富精彩的表演及摸彩活動外，澎湖家扶也將發放每戶1200元的心願禮物「農會禮券」、「民生物資」及「園遊券」給300戶的服務家庭，期待透過實質協助來補充其生活所需，穩定家庭的生活品質，使兒少能更安心的成長。

    撿拾螺貝收入微薄，澎湖家扶中心伸出援手。（澎湖家扶中心提供）

    撿拾螺貝收入微薄，澎湖家扶中心伸出援手。（澎湖家扶中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播