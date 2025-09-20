澎湖漁業資源枯竭恐連帶影響弱勢家庭生計 家扶中心伸援手

離島民眾撿拾螺貝，補貼家用。（澎湖家扶中心提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隨著地球環境與氣候的劇烈變動，澎湖的弱勢家庭面臨了更大的生活挑戰，根據澎湖縣政府農漁局統計資料顯示，近海及沿岸漁業的產量從2021年的4258公噸降至2024年2768公噸，產量減少了34.99%，與海洋息息相關的澎湖，部分的弱勢家庭以海洋漁業為生，然隨著海洋資源的枯竭，漁獲量逐年銳減，使得澎湖經濟弱勢家庭陷入嚴峻的經濟困境。

受限學歷、技能與就業機會，許多澎湖家庭生計靠海維生，然家中經濟條件有限，僅能在鄰近潮間帶撿拾螺貝類販售，但撿拾數小時僅能換來數十元到百元不等的收入，生活實在不敷使用。

今年的歲末送暖親子園遊會，澎湖家扶將結合9項指標，以「消除貧窮為目標、永續行動對於弱勢家庭的助益」為主題聚焦，藉此串聯地方、社區民眾一起加入永續行動。除了持續提供弱勢家庭經濟協助以外，預計12月14日（星期日）假文澳市場東側廣場辦理「寒冬暖暖幸福滿滿」家扶歲末送暖親子園遊會，除了超過100攤的愛心攤位及豐富精彩的表演及摸彩活動外，澎湖家扶也將發放每戶1200元的心願禮物「農會禮券」、「民生物資」及「園遊券」給300戶的服務家庭，期待透過實質協助來補充其生活所需，穩定家庭的生活品質，使兒少能更安心的成長。

撿拾螺貝收入微薄，澎湖家扶中心伸出援手。（澎湖家扶中心提供）

