逛糖廠、送禮包 元大志工陪高屏偏鄉學童幸福一整天

元大金控暨元大文教基金會在高雄舉辦「元大幸福日」活動，為偏鄉孩童準備量身訂做概念的「幸福大禮包」。（元大基金會提供）

2025/09/20 13:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕元大文教基金會與高雄旗山糖廠社區發展協會合作，今邀高雄、屏東兩偏鄉小學共68位學童同樂，除贈送專屬每位孩子的幸福大禮包，元大志工群還陪著大家參加各項體驗活動，讓孩子們快樂、幸福一整天。

元大文教基金會表示，2012年開始啟動元大幸福日，替每個孩子量身打造包括新外套、長褲及運動鞋的專屬幸福大禮包，並動員志工群陪伴學童參訪學習，累計已舉辦68場次、號召逾2千名志工、送出超過9千份大禮包。

基金會強調，幸福大禮包不僅是物資援助，更將關懷化成陪伴與啟發，鼓勵學童勇敢追夢，曾有校長形容接到元大邀請，就像是幸福來敲門的喜悅，跟中樂透一樣開心。

基金會說明，今年度元大幸福日以環境教育為主題，今特地邀請高雄上平國小及屏東霧臺國小共68位學童，前往由百年老糖廠轉型的高雄旗糖農創園區，展開結合生態、文化與環保工藝的學習旅程，同時致贈專屬幸福大禮包，為學童留下幸福回憶。

基金會今天是與高市旗山區糖廠社區發展協會合作，運用在地資源安排多元體驗課程，由元大志工陪伴學童體驗在地香蕉絲工藝，激發對自然材料的興趣與想像力，也經由實作體驗，理解資源循環及環境永續觀念。

元大志工帶領學童體驗香蕉絲工藝，學習環境永續觀念。（元大基金會提供）

