為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    逛糖廠、送禮包 元大志工陪高屏偏鄉學童幸福一整天

    元大金控暨元大文教基金會在高雄舉辦「元大幸福日」活動，為偏鄉孩童準備量身訂做概念的「幸福大禮包」。（元大基金會提供）

    元大金控暨元大文教基金會在高雄舉辦「元大幸福日」活動，為偏鄉孩童準備量身訂做概念的「幸福大禮包」。（元大基金會提供）

    2025/09/20 13:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕元大文教基金會與高雄旗山糖廠社區發展協會合作，今邀高雄、屏東兩偏鄉小學共68位學童同樂，除贈送專屬每位孩子的幸福大禮包，元大志工群還陪著大家參加各項體驗活動，讓孩子們快樂、幸福一整天。

    元大文教基金會表示，2012年開始啟動元大幸福日，替每個孩子量身打造包括新外套、長褲及運動鞋的專屬幸福大禮包，並動員志工群陪伴學童參訪學習，累計已舉辦68場次、號召逾2千名志工、送出超過9千份大禮包。

    基金會強調，幸福大禮包不僅是物資援助，更將關懷化成陪伴與啟發，鼓勵學童勇敢追夢，曾有校長形容接到元大邀請，就像是幸福來敲門的喜悅，跟中樂透一樣開心。

    基金會說明，今年度元大幸福日以環境教育為主題，今特地邀請高雄上平國小及屏東霧臺國小共68位學童，前往由百年老糖廠轉型的高雄旗糖農創園區，展開結合生態、文化與環保工藝的學習旅程，同時致贈專屬幸福大禮包，為學童留下幸福回憶。

    基金會今天是與高市旗山區糖廠社區發展協會合作，運用在地資源安排多元體驗課程，由元大志工陪伴學童體驗在地香蕉絲工藝，激發對自然材料的興趣與想像力，也經由實作體驗，理解資源循環及環境永續觀念。

    元大志工帶領學童體驗香蕉絲工藝，學習環境永續觀念。（元大基金會提供）

    元大志工帶領學童體驗香蕉絲工藝，學習環境永續觀念。（元大基金會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播