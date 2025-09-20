為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹縣峨眉茶葉班「東方美人茶製茶體驗營」 70名大小朋友參與

    新竹縣峨眉茶葉班今起連續2天舉辦東方美人茶製茶體驗營，吸引70名大小朋友報名參加。（峨眉鄉公所提供）

    新竹縣峨眉茶葉班今起連續2天舉辦東方美人茶製茶體驗營，吸引70名大小朋友報名參加。（峨眉鄉公所提供）

    2025/09/20 13:29

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣峨眉茶葉班今起一連2天，在該鄉的上展茶園、長青茶行舉辦「東方美人茶製茶體驗營」，吸引約70名大小朋友報名參加。今天活動的起手式就先分配茶菁，由講師引導學員認識東方美人茶，且進行製茶講解，接著就體驗製茶。明天則將實際參訪綠葉小蟬喜愛的茶園環境，了解東方美人茶所需的生態特色，最後再以互相品評自製茶葉，並聽取專業製茶師的講評。

    峨眉鄉代理鄉長田昭容說，這個體驗營在峨眉鄉農會的支持下，已經開辦10年，活動需要為時2天主要是為了配合製茶所需的時間。學員們除了免費體驗的10名當地峨眉國小和復興國小的學生們，還有60名來自全台各地慕名參加的民眾，其中還有來自智利的遊客，也一起接受15名製茶師等地專業指導，大家同堂一起學習製作自己的東方美人茶葉。

    峨眉茶葉班班長曾俊乾說，課程內容安排有：認識東方美人茶及製茶講解、製茶體驗、茶園環境介紹、製茶專家講評等。峨眉鄉今年夏茶特等獎得主楊世瑩說，他們希望透過這個活動，讓對茶業有興趣的人，透過體驗能學習到傳統的製茶技術，而為了使傳統製茶技術可以代代相傳下去，他們特別保留名額給小學生參加，希望讓峨眉祖輩的傳統製茶技術給新世代體驗和感受。

    新竹縣峨眉茶葉班今起連續2天舉辦東方美人茶製茶體驗營，吸引70名大小朋友報名參加。（峨眉鄉公所提供）

    新竹縣峨眉茶葉班今起連續2天舉辦東方美人茶製茶體驗營，吸引70名大小朋友報名參加。（峨眉鄉公所提供）

    今年的新竹縣峨眉茶葉班開辦的東方美人製茶體驗營，也吸引到外籍朋友前來體驗。（峨眉鄉公所提供）

    今年的新竹縣峨眉茶葉班開辦的東方美人製茶體驗營，也吸引到外籍朋友前來體驗。（峨眉鄉公所提供）

    熱門推播