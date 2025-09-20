為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    首頁　>　生活

    全國首座幼兒園至高中雙語公立學校沙崙啟用 加拿大學制助國際升學

    台南市立沙崙國際高級中等學校114學年度啟用。（台南市政府提供）

    台南市立沙崙國際高級中等學校114學年度啟用。（台南市政府提供）

    2025/09/20 13:24

    〔記者王姝琇／台南報導〕全國首座涵蓋幼兒園至高中的雙語公立學校，台南市立沙崙國際高級中等學校114學年度啟用，迎來國際人才培育新里程碑！高中部導入加拿大安大略省高中學制，可同步獲得加拿大高中畢業證書，為國際升學鋪路。

    沙崙國際高中為全國首座15年一貫制從幼兒園到高中的公立學校；擁有全新完工的校舍設施；且採用雙語國際教育為主軸，並結合AI、科技與人文素養的教學方式，期能為台南甚至台灣、全世界培養兼具溝通力、探索力與創造力的新世代。

    校區占地5.18公頃，包括幼兒園、國小、國中、高中與體育館等設施。114學年度啟用，規劃15個班級，從3歲幼兒至10年級學生皆涵蓋其中，並設有英語資優班及雙語實驗班。高中部更導入「加拿大安大略省高中學制」，學生完成指定課程後，可同步獲得加拿大高中畢業證書，為國際升學鋪路。

    市長黃偉哲指出，市府除持續擴增沙崙智慧綠能科學城周邊生活機能外，為吸引國際人才進駐並根留台灣，積極回應在地就學需求，同時也期許培育具全球移動力的人才，遂成立全國首座涵蓋幼兒園至高中的K12一貫制公立學校。

    經發局長張婷媛表示，這所座落於沙崙智慧綠能科學城的國際學校，象徵中央政策地方落地的具體成果，不僅回應南台灣國際人才家庭的就學需求，也期許與沙崙綠能科學城一同發展校園實驗基地與企業合作方案，為產業未來發展儲備人才。

    沙崙人工智慧產業專區管理辦公室補充，沙崙國際高中未來將與周邊企業及研發機構密切合作，成為學校即實驗基地的示範典範，並持續拓展學生全球視野，深化AI、STEAM跨領域教育、數位與太空經濟教育，強化國際競爭力，為孩子們打造創新科技校園，培養具備關鍵能力的科技人才。

