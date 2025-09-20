燙出來的咖啡香！8位視障者苦練手沖技法 赴韓挑戰國際咖啡賽

盲人歌手洪新智（左一）考取咖啡師證照。（記者張軒哲攝）

2025/09/20 13:20

〔記者張軒哲／台中報導〕燙出來的咖啡香！台灣愛之光公益協會5年前推動視障咖啡師培訓計畫，有25位視障學員成功考取「IOPCA國際手沖咖啡師證照」，將帶領8位視障咖啡師，遠赴韓國參加國際手沖咖啡賽事，今日上午視障咖啡師展現苦練成果，手沖咖啡帶給大家不同視野。

愛之光結合珈神國際證照學院院長王神寶專業指導視障者學習手沖咖啡，此次8位視障咖啡師廖億騏、洪新智、鄧伃婷、黃帝瑋4人全盲，搭配白博誌、林宸萱、林晉陞、李旻儒4位弱視選手，是台灣首組視障咖啡團隊挑戰國際咖啡賽。

視障咖啡師因為看不見，在學習沖泡咖啡過程經常燙傷，王神寶指出，培訓視障者沖咖啡第一要務是避免燙傷，電子秤跟沖煮壺都是視障專用，另外要訓練器具定位跟沖煮過程技巧，視障者用默念數字或唱歌估算滴漏時間。

40歲全盲咖啡師洪新智出身音樂世家，父親開設樂器行，他耳濡目染，國三就會彈吉他，大學期間也參加樂團，22歲失明後持續創作，考取街藝歌手，發行個人迷你專輯《阮的所在》。

洪新智說，每週獨自從斗六搭火車到台中學習沖咖啡，光是沖咖啡時注水繞圈，就練習半年才熟練，希望能在斗六車站附近開設複合式咖啡館，讓民眾啜飲咖啡聽歌。

另一名全盲資訊教師黃帝瑋每週從彰化到台中學習手沖咖啡，他樂觀地說，因為遺傳到家族弱視，19歲全盲，自己興趣多元，目前除了使用盲用電腦進行智慧手機教學，聽到大家稱讚他手沖咖啡香醇可口，成就感十足。

珈神國際證照學院院長王神寶（右一）培訓8名視障咖啡師赴韓參賽。（記者張軒哲攝）

