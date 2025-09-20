綠島陸蟹大發生！居民自發「幫陸蟹媽媽過馬路」

奧氏後相手蟹，許多陸蟹抱卵降海，冒險過馬路，綠島民眾自發協助。（民眾蔡小捲提供）

2025/09/20 13:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣綠島陸蟹媽媽抱卵密集發生，也因為近來陸續有颱風靠近、遊客少，預期路殺狀況更少，當地民眾都自主「拾蟹」，撿來保特瓶裝滿迷路的陸蟹，幫牠們安全過馬路、到海邊。近期陸蟹「大發生」以龜灣東南方為最，尚未得知原因，但推測可能與雨水、施工有關。

從8月多開始，綠島民眾已陸續發現在綠島西南方的石朗到龜灣方向出現奧氏後相手蟹過馬路，東部海岸國家風景區管理處舉辦多場護蟹活動，但有不少綠島民眾則是路過就撿，並幫忙陸蟹過馬路，有的民眾則是發現後「揪團」幫忙一陣，這些民眾說，海洋是綠島最大的資源，「我們靠大海生活，也愛這片海和所有生物」、「陸蟹真的很可愛」。

請繼續往下閱讀...

有些陸蟹還見人躲起、伺機過馬路，但防夜長夢多，民眾發現其抱卵、適何降海產卵就將其抓過馬路直通海邊，只是，單隻陸蟹看來的確可愛，滿滿一瓶看得市區民眾直呼像是「潮汕生醃」海鮮，也有人說簡直讓人密集恐懼症發作，連撿拾的民眾自己也是一邊尖叫一邊克服恐懼，將牠們放生海邊。

原本綠島的陸蟹多出現在石朗到龜灣鼻一帶，以及較東南方的龜灣到「大哥隧道」間，如今卻多集中在東南方，民眾從觀感上看來似乎是「陸蟹東南遷」。東管處表示，由總數來看，今年因降雨增加，陸蟹降海數量倍增，至於島西側的石朗到龜灣鼻一帶，在先前七、八月已有大量出現，再者，也推測因該處進行環島公路，才讓陸蟹看來變少，詳細數據及原因仍需專業調查。

本要過馬路，見到人就到處躲的陸蟹，民眾見其抱卵、適合降海就抓起幫忙過馬路。（民眾蔡小捲提供）

本要過馬路，見到人就到處躲的陸蟹，民眾見其抱卵、適合降海就抓起幫忙過馬路。（民眾蔡小捲提供）

蒐集一瓶又一瓶的陸蟹，女性島民自稱「自己見了都怕，還有人一邊尖叫一邊幫忙蒐集、過馬路」。（民眾蔡小捲提供）

蒐集一瓶又一瓶的陸蟹，女性島民自稱「自己見了都怕，還有人一邊尖叫一邊幫忙蒐集、過馬路」。（民眾蔡小捲提供）

蒐集一瓶又一瓶的陸蟹，女性島民自稱「自己見了都怕，還有人一邊尖叫一邊幫忙蒐集、過馬路」。（民眾蔡小捲提供）

滿地降海陸蟹。（資料照片，民眾蔡小捲提供）

日前東管處舉行陸蟹活動，迄今仍是一批批陸蟹出沒。（資料畫面，東管處提供）

日前東管處舉行陸蟹活動，迄今仍是一批批陸蟹出沒。（資料畫面，東管處提供）

日前東管處舉行陸蟹活動，迄今仍是一批批陸蟹出沒。（資料畫面，東管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法