興星盃寶寶運動大賽熱鬧登場 百組親子齊聚同樂

興星盃寶寶運動大賽今在澎水學生活動中心舉行，每位寶寶都是父母的寶，也是國家珍貴資產。（澎湖縣政府提供）

2025/09/20 13:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由馬公市興仁社區發展協會及興仁社區健康營造中心主辦的「興星盃寶寶運動大賽」，今（20）日在澎湖海事學生活動中心熱鬧登場，大賽內容豐富多元，吸引縣內超過百組家庭熱情參與。現場笑聲、哭聲此起彼落，親子同樂氣氛溫馨熱絡，讓寶寶們在遊戲中開心成長，也讓家長們留下滿滿感動與美好回憶。

澎湖縣長陳光復表示，有感於養育子女的不易，澎湖縣政府積極推動各項友善育兒政策，致力於減輕家庭負擔。包括生育補助、凍卵補助及育兒津貼等多元措施，提供父母實質支持。在托育方面，除了今年啟用的第6家公設民營的「大賢公共托嬰中心」並開辦臨時托育服務外，目前也正積極規劃增設新的托嬰中心，以全面提升澎湖縣托育量能。

請繼續往下閱讀...

在學前教育部分，澎湖縣政府設置2歲幼兒專班與5歲國幼班，並協助各鄉市公所增設教師編制，強化教學品質。在教育扶助方面，則從高中職、大學至研究所各階段，提供每年1萬元的助學金或交通圖書券，讓孩子們安心就學、穩定成長。

此次運動大賽設計4大賽事項目，分別為「寶寶爬行賽」、「寶寶行走障礙賽」、「幼童搬搬樂趣味賽」及「兒童親子趣味挑戰賽」，依年齡層設計不同難度關卡，讓各階段幼兒都能安全又開心的參與。其中，親子趣味挑戰賽則融入家長參與，包括「百發百中」、「支援前線」、「親子疊疊樂」、「雞飛狗跳」等趣味任務，讓孩子與父母在合作中增進親子關係。

興星盃寶寶運動大賽，在澎水學生活動中心舉行。（澎湖縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法