「午餐起義成功」！中山女高爭取自訂外送9/30起全面開放

2025/09/20 12:38

〔記者董冠怡／台北報導〕中山女高校內外食訂購現行每班每月只能訂1次外食，如班級整潔成績優異，下個月可增外訂次數，有學生發起在校長室門口吃便當，希望能夠爭取擴大訂購外送的權利，校方昨天召開膳食管理委員會，會中以全面開放16票、維持現狀2票，決議通過全面開放訂購外食，預訂9月30日施行。

校方費時近3週的時間，彙整親師生三方意見調查，19日召開114學年度第1學期第1次膳食管理委員會，討論是否全面開放外食訂購，並且投票通過，學務處、總務處需於9月26日（下週五）放學前，完成外食置物櫃、輪值人力與班表、相關公告標示製作等前置作業。

關於外食置放架、門口現金交易、交通秩序等細節，校方會議紀錄指出，大門口只會開放一半，以學生勿步出校門、外送員禁止入校為原則，置放架規劃於警衛室外電子布告欄側，加設塑膠膜遮蔽以防雨淋；因應全面開放外食，熱食部將減少供餐量，但仍會隨時觀察學生需求，滾動式調整。

包含上述在內及垃圾丟棄、回收的環境衛生問題，外送十二點半後送達是否可領、是否增加學生輪值負擔等的附帶配套措施，同步於9月30日起試行至本學期第2次膳食管理委員會（預計12月12日）期間。

全面開放訂購外食的決議出爐後，中山女高學生紛紛在社群平台慶賀「午餐起義大成功」、「太棒了！是好消息」、「學姊超級厲害」、「恭喜革命成功」、「這件事將會載入史冊」、「希望之後訂餐都順利」。

