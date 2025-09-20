樺加沙颱風下週一至三影響最劇！氣象署一張圖看懂風雨時程

氣象署特別製圖讓民眾一眼看懂這3天風雨影響時程。（取自氣象署粉專）

2025/09/20 15:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風接近中！氣象署表示，預計此颱風下週一（22日）晚上至週三（24日）清晨對台灣影響最劇烈，氣象署也特別製圖讓民眾一眼看懂這3天風雨影響時程，另外也提醒民眾，雖然颱風直接登陸的機會不高，但其造成風雨影響仍是不容忽視。

氣象署今日在粉專「報天氣 - 中央氣象署」發文表示，若未來預測無特殊變化，氣象署不排除於明（21日）上半天發布颱風警報，樺加沙颱風目前為中度颱風，因為環境非常適合他長大，預計未來72小時之內將長成強烈颱風，「好像一陣子沒有範圍這麼大的颱風了，上一個是2024年的康芮颱風」。

粉專表示，預計未來樺加沙的路徑以通過巴士海峽的機率最高，由於其結構較大，強度亦較強，22日晚至24日清晨是其影響最顯著的時候，風、雨、浪都是不可小覷的。

降雨部分：

21日起就受到其外圍環流影響，北北基桃宜花將轉為短暫陣雨。

22日白天雨區擴大，雨勢也漸趨明顯，東半部、基隆、宜蘭有大雨或局部豪雨。

22日晚起至24清晨影響最劇，花、東全境、宜、高、屏山區有局部豪雨等級以上降雨的機率；基、宜、屏平地及各山區也有大雨或豪雨的機率。

24日白天起颱風逐漸遠離，東半部、中南部仍有局部陣雨，其中花、東及恆春仍有局部大雨。

風勢部分：

21日大部分區域雖仍未達強風標準，但沿海仍容易有較強的陣風發生。

22日白天臺灣海峽上的沿海及東南側（含恆春）開始出現8至9級以上強陣風

22日晚起各沿海風力再增強至8至10級以上強陣風，較靠近颱風的恆春、蘭嶼甚至有出現更大風力的可能性。

浪的部分：

21日基隆、恆春、東半部開始出現長浪

22日起長浪區域將逐步擴展至南部、澎湖、馬祖。各沿海都有可能出現巨浪。

24日白天起西南部及東半部還有長浪

此外在颱風影響最顯著之前，21日北部地區及22日中部地區因為外圍環流沉降，將有焚風並有37度高溫發生的機率，請注意。

​最後，氣象署提醒大家，路徑只要些微改變，感受到風雨的區域就會不太一樣，請大家要持續注意最新的颱風動態資訊。

