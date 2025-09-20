為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    一睹海上移動住宅！國際郵輪奧德賽號停靠安平港

    南市府觀光旅遊局安排具台南傳統文化特色之戰鼓、八家將、三太子藝陣等迎賓。（台南市政府提供）

    南市府觀光旅遊局安排具台南傳統文化特色之戰鼓、八家將、三太子藝陣等迎賓。（台南市政府提供）

    2025/09/20 12:55

    〔記者王姝琇／台南報導〕有「海上移動住宅」之稱的國際郵輪奧德賽號，搭載505位旅客，今靠泊安平港預計停留2天。觀旅局安排戰鼓、八家將、三太子藝陣迎賓，台南市長黃偉哲親贈秋季農特產梅柚片及觀光摺頁，邀旅客盡情探索台南。

    奧德賽號郵輪旅客屬高端旅遊族群，觀旅局準備具台南傳統文化特色的藝陣精彩表演迎賓，現場安排英語旅服員駐點提供旅遊諮詢，並推薦「台灣好行」及安平港周邊景點，協助旅客規劃台南2日遊程，盼給予來自世界各地的旅客最好的服務。

    黃偉哲表示，本次奧德賽號停泊安平港，市府團隊偕同台灣港務公司合作迎賓並提供妥善旅遊服務，希望旅客在台南擁有美好回憶，返國後將台南的好吃、好玩傳播出去，也歡迎再度重遊台南。

    觀旅局長林國華表示，台南擁有豐富的觀光資源，安平商港具備郵輪可直接靠泊的國際級設施，展現旅運優勢，有極佳的海洋觀光發展條件。觀旅局努力拓展國際郵輪觀光領域，為搶攻國際郵輪商機，與台灣港務股份有限公司合作，安排郵輪業者踩線了解台南觀光資源，爭取國際郵輪靠泊安平商港，並用心經營台南觀光品牌形象於國際目標旅客市場曝光行銷。

    國際郵輪奧德賽號Odyssey，是繼2018年卡莉多麗Caledonian Sky號、2019年太平洋維納斯PACIFIC VENUS號、2020及2021年探索夢EXPLORER DREAM號之後，再度迎來國際郵輪停靠安平港。奧德賽號郵輪為船長196米、船寬23米，總噸位2萬4000餘噸、吃水深度5.4米的巴哈馬籍郵輪，由美國住宅郵輪公司以住宅郵輪方式營運，號稱「海上移動住宅」、「海上別墅」。

    乘客可選擇搭船進行環球航程，或是依需求選擇參加短期航段「居住」在船上環遊世界，本航段係於日本石垣島出發、於停靠花蓮港、基隆港後，蒞臨安平港停泊2天，讓旅客可悠閒放鬆深度旅遊台灣。

    國際郵輪奧德賽號有「海上移動住宅」之稱。（台南市政府提供）

    國際郵輪奧德賽號有「海上移動住宅」之稱。（台南市政府提供）

    奧德賽號國際郵輪今日停靠安平港，市長黃偉哲親迎旅客並贈貼心小禮。（台南市政府提供）

    奧德賽號國際郵輪今日停靠安平港，市長黃偉哲親迎旅客並贈貼心小禮。（台南市政府提供）

