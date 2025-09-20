北海岸國際風箏節登場 金山警加強疏導避免塞車

北海岸國際風箏節今天上午在新北市石門區白沙灣登場。金山警分局為維持活動現場周邊交通順暢，增派警員及義交在安全島缺口，實施交通管制，維護行人安全與疏導車流。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/20 12:58

〔記者林嘉東／新北報導〕「北海岸國際風箏節」今（20日）天上午在新北市石門區白沙灣熱鬧登場，巨型章魚、鯨魚等造型風箏在蔚藍天際間隨風「飛舞」，吸引大批遊客前來觀賞。新北市金山警分局為免造成會場周邊道路壅塞，一早增派大批警力實施交通疏導，呼籲用路人遵守號誌，與警方疏導以免受罰，壞了旅遊興致。

新北市政府與石門區公所主辦的「北海岸國際風箏節」今天上午10點半在石門區白沙灣登場，已連續舉辦22年的「北海岸國際風箏節」，今年以「追風．迎豐」為主題，由亞洲國際風箏聯合會領軍，邀集台灣等15支國內、外隊伍齊聚，其中一幅45公尺巨型章魚、與18公尺鯨魚陸續升空後，在海天一色的天空中「飛舞」，吸引遊客目光，驚呼連連。

新北市金山警分局為維持活動現場周邊交通順暢，一早在台2線白沙灣附近安全島缺口，均以交通錐進行管制，欲左轉或迴轉車輛，均由站崗警員及義交引導至海灣新城前路口轉彎、迴轉，避免車輛停等在無號誌路口轉彎，造成車輛回堵，或停等過程中不慎引發交通事故。

此外，金山警分局偵查隊與交通組也動員10多名警力交通宣導團在場擺設「人本交通、停讓行人的」攤位，宣導交通安全觀念與反詐騙觀念，提升市民防詐意識。

分局長楊力強呼籲，汽、機車行經北海岸國際風箏節會場路口時，務必停讓行人優先通行，確保行車安全，此外，詐騙案件手法變化多端，民眾如有接獲可疑來電談論到「投資、盜刷、借錢」等與財產有關的關鍵字，應提高警覺並報警求證，有任何疑慮可隨時向警方詢問，以免受騙。

