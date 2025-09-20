為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    淡水河祭路祭薦拔祈福大法會第二天 侯友宜點睛祈願平安

    新北市長侯友宜於龍王船點睛。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜於龍王船點睛。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/20 12:52

    〔記者羅國嘉／新北報導〕9月21日是農曆七月鬼門關，為祈求淡水地區平安順遂，「2025淡水河祭路祭薦拔祈福大法會」於淡水金色水岸廣場登場，今（20）日進入第二場法會，新北市長侯友宜出席主持「龍王船、西方船點睛儀式」，並祈求海陸交通順暢，庇佑地方平安。侯友宜表示，此次活動將普度物資全數捐贈淡水區公所及弱勢協會，展現宗教結合公益的精神。

    淡水河祭路祭源於佛教團體於淡水河畔舉辦超渡法會，後結合地方團體與里長擴大規模，於2020年成立「新北市淡水河河祭路祭文化協會」，成為新北重要地方祭典之一。今年3場法會從19日舉辦至21日為期3天，此外，法會邀集多位國內外宗教界代表共同主法誦經持咒，並設有贊普桌、消災祿位與超薦牌位，祈願佛力加持，超渡孤魂亡靈，庇佑十方法界眾生能往生淨土。

    侯友宜表示，淡水河祭路祭是新北重要宗教文化資產，每年農曆七月舉行的法會不僅超渡亡魂、安定人心，也象徵祝福淡水繁榮發展。今年活動所收普度物資，全數捐贈淡水區公所及弱勢協會。他同時提到，淡水交通建設蓬勃，淡江大橋及淡北道路完工後，淡水將成為宜居樂活城市。

    新北市長侯友宜（中）和與會貴賓共同合影留念。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）和與會貴賓共同合影留念。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（20）日出席淡水河祭路祭薦拔祈福大法會，參與「龍王船、西方船點睛儀式」，祈求海陸交通一切順暢、平安。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（20）日出席淡水河祭路祭薦拔祈福大法會，參與「龍王船、西方船點睛儀式」，祈求海陸交通一切順暢、平安。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，此次活動將普度物資全數捐贈淡水區公所及弱勢協會，展現宗教結合公益的精神。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，此次活動將普度物資全數捐贈淡水區公所及弱勢協會，展現宗教結合公益的精神。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（20）日出席淡水河祭路祭薦拔祈福大法會，參與「龍王船、西方船點睛儀式」，祈求海陸交通一切順暢、平安。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜今（20）日出席淡水河祭路祭薦拔祈福大法會，參與「龍王船、西方船點睛儀式」，祈求海陸交通一切順暢、平安。（記者羅國嘉攝）

    熱門推播